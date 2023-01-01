Çağrı Filmindeki Ammar'ın Son Haline İnanamayacaksınız!
Garrick Hagon'dan, Çağrı filmiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf!
-
Çağrı filminde ilk Müslümanlardan Ammar bin Yasir'i canlandıran İngiliz aktör Garrick Hagon, yapımda rol almaktan gurur duyduğunu belirterek, "Çağrı'nın, Hz. Muhammed'in hayatını anlatmak gibi onurlu bir amacı var. Onun insani yönlerini de anlatan bir film" dedi
-
Ünlü yönetmen Mustafa Akkad'ın 1976'da vizyona giren Çağrı filminde oynayan Hagon, çekim sürecinde yaşananları, filmin hayatına etkisini ve kariyerini anlattı. Hagon, yapımda rol almaktan gurur duyduğunu belirtti.
-
BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI Star Wars, Görevimiz Tehlike, Batman, Doctor Who ve The Crown gibi film ve dizilerde de rol alan Hagon, son zamanlarda sesli kitap yönetmenliği ve seslendirmesiyle uğraşıyor.
-
"ÇAĞRI'NIN KARİYERİMDE ÖNEMLİ BİR YERİ VAR" Son yıllarda "kendisini mutlu edecek kadar" da olsa kısa rollerde oynayan Hagon, Çağrı filminin kariyerinde Star Wars kadar önemli yer tuttuğunu söyledi. Hagon, Çağrı'da önemli bir rol teklifi aldıktan sonra aklına ilk gelenleri anlatarak,
-
"Kirli elbiselerle, silahlarla eşkiyalar gibi gezeceğimizi, yabani bir ortamda develer ve atlarla gezeceğimizi düşündüm. Çölde geçen bir vahşi Batı filmi çekeceğimizi düşünürken (Yönetmen) Mustafa Akkad, 'Hayır, hayır, hayır. Kıyafetleriniz bembeyaz ve tertemiz olacak.' dedi." şeklinde konuştu.
-
"İSLAMİYET KONUSUNDA ARAŞTIRMA YAPMAYA BAŞLADIM" İslamiyet konusunda araştırma yapmaya başladığını anlatan Hagon, "Çağrı, benim için baştan sona bir öğrenme süreciydi.
-
Arapça öğrenmeye de çalıştım ve konuşabilmek için çalışıyordum. Sahne sıramızı beklerken sette görevli Berberilerden ne öğrenebilirsem öğreneyim diye bakıyordum." dedi. Hagon, o dönem için önemli isimlerin filmde görev aldığına dikkati çekerek, her yeni filmde yeni ortam ve oyuncularla tanıştığını ve ata binmek gibi yetenekler edindiğini söyledi.
-
"SAHABELER GİBİ KARDEŞ OLDUK"
-
İslamiyet'in ilk şehitleri Sümeyye ile Yasir'in oğlu, ilk Müslümanlardan Ammar bin Yasir'i canlandıran Hagon, Fas ve Libya'da gerçekleştirilen çekimlerde 13 ay geçirdi, Arap, İngiliz, Amerikalı, Yunan ve Kanadalı birçok oyuncuyla aynı seti paylaştı. Hagon, "Bu süre içinde canlandırdığımız sahabeler gibi bir kardeşlik bağı kurduk." dedi.
-
"ANTHONY QUINN MESAFELİ BİRİYDİ" Çağrı'da Hz. Muhammed'in amcası Hz. Hamza'yı canlandıran Anthony Quinn'le çalışmasının kendisi için çok özel olduğunu belirten Hagon, şu ifadeleri kullandı:
-
"Çoğunlukla mesafeli biriydi. Kişisel olarak arkadaş olamadık ama olanlar vardı. Ailesi çoğunlukla yanındaydı. Bu özelliklere sahip bir aktörle çalışmak, her zaman çok ayrıcalıklı bir durumdur. Filmde Hz. Muhammed'i göstermediğimiz için onunla konuşanlar, üzerinde kırmızı ışık olan kameraya bakarak konuşurdu. Anthony Quinn, her seferinde 'Işıkla çalışamıyorum.' derdi ve 'Hagon, kameranın arkasına geçsin.' derdi. Ben, onun göz hizasındaki karakter olarak kamera arkasına geçerdim.
-
Bir keresinde bana 'Seninle çalışmak çok güzel.' demişti ve bu çok büyük bir ayrıcalıktı. Sevse de sevmese de kırmızı ışığa bakarak rolünü yapmak zorundaydı ama çok fazla 'Kameranın arkasına Hagon geçsin.' dediğini hatırlıyorum."