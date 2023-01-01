Çağrı Filmindeki Ammar'ın Son Haline İnanamayacaksınız!

"Çoğunlukla mesafeli biriydi. Kişisel olarak arkadaş olamadık ama olanlar vardı. Ailesi çoğunlukla yanındaydı. Bu özelliklere sahip bir aktörle çalışmak, her zaman çok ayrıcalıklı bir durumdur. Filmde Hz. Muhammed'i göstermediğimiz için onunla konuşanlar, üzerinde kırmızı ışık olan kameraya bakarak konuşurdu. Anthony Quinn, her seferinde 'Işıkla çalışamıyorum.' derdi ve 'Hagon, kameranın arkasına geçsin.' derdi. Ben, onun göz hizasındaki karakter olarak kamera arkasına geçerdim.