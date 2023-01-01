Albert Einstein'ın Teorisine Destek: Zaman, Evrenin İlk Aşamasında 5 Kat Daha Yavaştı

"KOZMİK BİR SAAT NİTELİĞİ TAŞIYOR" Diğer taraftan, bir kuasar ya da erken bir galaksinin merkezindeki hiperaktif süper kütleli kara delik o kadar parlak ki Samanyolu galaksisini 100 kat daha fazla gölgede bırakabiliyor. Bu parlaklık, araştırmacıların evrendeki zamanı izlemek için kullanabilecekleri kozmik bir saat görevi görüyor.