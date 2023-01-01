Depremde Eğilen Bina Risk Yaratıyor

"BİNANIN ALTINDAN ÇOCUKLAR GEÇİYOR" Dumlupınar Mahallesi sakini Salih Emre Sak ise, ?Burası Dumlupınar Mahallesi, buradaki Çavuşoğlu apartmanında yıkım yapılacaktı ancak yıkım buradaki esnafa zarar gelir gerekçesi ile yapılamadı. Buraya kontrollü bir yıkım yapılmasını istiyoruz. Bu binanın altından çocuklar geçiyor ve çok yoğun bir cadde ve burası deprem olduğundan beri bu şekilde duruyor. Yetkililerden ricamız buradaki tehlikeyi ortadan kaldırmaları.? diye konuştu.