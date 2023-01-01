Depremde Eğilen Bina Risk Yaratıyor
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı hızla devam ediyor. Bazı yapıların durumu ise risk yaratıyor. Onkişubat ilçesinde geriye doğru eğim alan apartman, her an yıkılma korkusu yaşatıyor. Hergün yüzlerce kişinin kullandığı yol, mahalleliyi tedirgin ediyor.
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Depremlerin merkezi Kahramanmaraş?ta ağır hasarlı binaların yıkımı hızla devam ederken, bazı yapıların durumu ise dikkat çekiyor.
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Merkez Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan ve görenlerin dikkatini çeken 5 katlı bina depremde arkaya doğru eğim aldı.
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Acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak belirlenen 5 katlı Çavuşoğlu apartmanının korkutucu ve tehlikeli görüntüsü mahalle sakinlerini ise tedirgin etti.
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Mahalle yolunun insanlar tarafından sıkça kullanıldığını ve ağır hasarlı binanın yanından her gün yüzlerce insanın geçtiğini ifade eden mahalle sakinleri ve esnaf, kendileri için büyük tehlike oluşturan yapının artık yıkılması gerektiğini söyledi.
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"EN KISA ZAMANDA YIKILMASINI İSTİYORUZ" Mahallede esnaflık yapan Ergün Yoğun, ?Depremden bu yana bu bina böyle. Yıkmaya geldiler yıkamadılar. Komşu 'benim evime zarar vermeyeceksiniz' diyerek yıkıma engel oldu. Yetkililer yıksın, buranın ağır hasar raporu var zaten. Buranın en kısa zamanda yıkılması lazım. Yetkililerden gelip burasını yıkmasını istiyoruz.? dedi.
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"BİNANIN ALTINDAN ÇOCUKLAR GEÇİYOR" Dumlupınar Mahallesi sakini Salih Emre Sak ise, ?Burası Dumlupınar Mahallesi, buradaki Çavuşoğlu apartmanında yıkım yapılacaktı ancak yıkım buradaki esnafa zarar gelir gerekçesi ile yapılamadı. Buraya kontrollü bir yıkım yapılmasını istiyoruz. Bu binanın altından çocuklar geçiyor ve çok yoğun bir cadde ve burası deprem olduğundan beri bu şekilde duruyor. Yetkililerden ricamız buradaki tehlikeyi ortadan kaldırmaları.? diye konuştu.
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