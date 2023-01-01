Dehşete Düşüren Kaza!
MasterChef All Star'da kalpleri yerinden çıkaracak kaza gerçekleşti. Yarışmacılardan Fatma Nur parmağını kesti. Olayla karşılaşan stüdyodakiler panikledi.
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MasterChef All Star'da ana kadroya girmek için yarışmacılar birbiriyle mücadele içinde yarışmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde kalpleri yerinden çıkaracak kaza gerçekleşti. Yarışmacılardan Fatma Nur parmağını kesti. Olayla karşılaşan stüdyodakiler panikledi.
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MasterChef programında ana kadroya girmek için birbiri ile mücadele etmeye son hız devam eden yarışmacılar, her bölüm başka bir yemek tarifleri ile izleyiciyle buluşuyor.
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Heyecan dolu anların yaşandığı yemek yarışmasında programında geçtiğimiz bölüm korkutan bir olay gerçekleşti.
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Ana kadroya girmek için bütün emeğini kullanan Fatma Nur, parmağını kesti.
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Herkesin yüreğini ağzına getiren olay, stüdyoda panik bir ortam oluşturdu.
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GÖZ YAŞLARINA BOĞULDU Yarışmacıların şef tabağı için yarıştıkları esnada Fatma Nur parmağını kesti.
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O anlarda panik içinde olan Fatma Nur'a Danilo Şef ve sağlık ekibi yardıma koştu.
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Kanayan parmağını tutan Fatma Nur, "Çok kanıyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
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Stüdyodaki diğer yarışmacılar ise o anları büyük bir şaşkınlıkla izledi.
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Pansumanı yapılan Fatma Nur yarışmaya eli sarılı bir şekilde devam etti.
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Balkondan o anlara şahit olan yarışmacılar ise Fatma Nur'a destek amaçlı