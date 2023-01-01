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Kim Ne Kadar MTV Ödeyecek?

2023 Motorlu Taşıtlar Vergisinde ek ödeme kararı

  1. 2023'te bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi iki defa ödenecek. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması farketmeksizin, tüm araçlara uygulanacak. İşte 2023 MTV ödemeleri...

    2023'te bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi iki defa ödenecek. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması farketmeksizin, tüm araçlara uygulanacak. İşte 2023 MTV ödemeleri...

  2. MTV, 2023 yılında iki kez ödenecek. <p> Araç sahipleri, Ocak-Temmuz aylarındaki MTV tutarlarının dışında toplam bir MTV tutarı daha ödeyecek. Temmuz ayında bu yılbaşında belirlenen MTV tutarının ikinci taksiti aynı tutarda ödenecek. <p> Ek MTV, iki taksitte ödenecek. <br> İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödenecek. Yani Ağustos sonuna kadar Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksiti ödenecek. Ek MTV ikinci taksiti ise Kasım ayı sonuna kadar ödenecek. Yeni tescil edilecek araçların Ek MTV ödemesi ise normal MTV tutarı ile beraber peşin ödenecek.

    MTV, 2023 yılında iki kez ödenecek.

    Araç sahipleri, Ocak-Temmuz aylarındaki MTV tutarlarının dışında toplam bir MTV tutarı daha ödeyecek. Temmuz ayında bu yılbaşında belirlenen MTV tutarının ikinci taksiti aynı tutarda ödenecek.

    Ek MTV, iki taksitte ödenecek.
    İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödenecek. Yani Ağustos sonuna kadar Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksiti ödenecek. Ek MTV ikinci taksiti ise Kasım ayı sonuna kadar ödenecek. Yeni tescil edilecek araçların Ek MTV ödemesi ise normal MTV tutarı ile beraber peşin ödenecek.

  3. Bu karar, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin etkilerinin azaltılması amacıyla finansman yaratmak için alındı. <br> İşte araçlara göre MTV fiyatları...

    Bu karar, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin etkilerinin azaltılması amacıyla finansman yaratmak için alındı.
    İşte araçlara göre MTV fiyatları...

  4. Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?

    Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?

  5. 0-1300 motor <br> Matrahı 114 bin 000 liraya kadar <br><br> 1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı <br> 4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı <br> Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası <p> 1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı <br> 4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı <br><br> Matrahı 199.700 lira ve üstü <br> 1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı <br> 4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı

    0-1300 motor
    Matrahı 114 bin 000 liraya kadar

    1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı
    4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı
    Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası

    1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı
    4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı

    Matrahı 199.700 lira ve üstü
    1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı
    4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı

  6. <strong>1301-1600&nbsp;motor</strong></p> <p><strong>Matrahı&nbsp;114.000 liraya kadar</strong></p> <p>1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı</p> <p>4-6 yaş -&nbsp;1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı</p> <p><strong>1301-1600 cc</strong></p> <p><strong>Matrahı&nbsp;114.000 -&nbsp;199.700 lira arası</strong></p> <p>1-3 yaş -&nbsp;2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı</p> <p>4-6 yaş -&nbsp;1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı</p> <p><strong>1301-1600 cc</strong></p> <p><strong>Matrahı&nbsp;199.700 lira ve üstü</strong></p> <p>1-3 yaş -&nbsp;2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı</p> <p>4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı</p>

    1301-1600 motor

    Matrahı 114.000 liraya kadar

    1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı

    4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı

    1301-1600 cc

    Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası

    1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı

    4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı

    1301-1600 cc

    Matrahı 199.700 lira ve üstü

    1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı

    4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı

  7. <strong>1601-1800 cc</strong></p> <p><strong>Matrahı 285.800?ü aşmayanlar</strong></p> <p>1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı</p> <p>4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı</p> <p><strong>Matrahı 285.800?ü aşanlar</strong></p> <p>1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı</p> <p>4-6 yaş -&nbsp;3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı</p>

    1601-1800 cc

    Matrahı 285.800?ü aşmayanlar

    1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı

    4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı

    Matrahı 285.800?ü aşanlar

    1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı

    4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı

  8. <strong>1801-2000 cc</strong><br><strong>Matrahı&nbsp;285.800 lira</strong></p> <p>1-3 yaş -&nbsp;5.603 lira - 9048 TL'ye çıktı</p> <p>4-6 yaş -&nbsp;4.315 lira - 6968 TL'ye çıktı</p> <p><strong>Matrahı&nbsp;285.800 lira ve üstü</strong></p> <p>1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TL'ye çıktı</p> <p>4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TL'ye çıktı</p>

    1801-2000 cc
    Matrahı 285.800 lira

    1-3 yaş - 5.603 lira - 9048 TL'ye çıktı

    4-6 yaş - 4.315 lira - 6968 TL'ye çıktı

    Matrahı 285.800 lira ve üstü

    1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TL'ye çıktı

    4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TL'ye çıktı

  9. <strong>2001 - 2500&nbsp;cc</strong><br><strong>Matrahı&nbsp;356.900 lira</strong></p> <p>1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı</p> <p>4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktı&nbsp;</p> <p><strong>Matrahı&nbsp;356.900 lira ve üstü</strong></p> <p>1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı</p> <p>4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı</p>

    2001 - 2500 cc
    Matrahı 356.900 lira

    1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı

    4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktı 

    Matrahı 356.900 lira ve üstü

    1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı

    4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı

  10. <strong>2501 - 3000&nbsp;cc</strong><br><strong>Matrahı&nbsp;714.300 lira</strong></p> <p>1-3 yaş -&nbsp;14.649 lira - 23.658 TL'ye çıktı</p> <p>4-6 yaş -&nbsp;12.745 lira - 20.583 TL'ye çıktı</p> <p><strong>Matrahı&nbsp;714.300 lira&nbsp;ve üstü</strong></p> <p>1-3 yaş -&nbsp;15.983 lira - 25.812 TL'ye çıktı</p> <p>4-6 yaş -&nbsp;13.903 lira - 22.453 TL'ye çıktı</p>

    2501 - 3000 cc
    Matrahı 714.300 lira

    1-3 yaş - 14.649 lira - 23.658 TL'ye çıktı

    4-6 yaş - 12.745 lira - 20.583 TL'ye çıktı

    Matrahı 714.300 lira ve üstü

    1-3 yaş - 15.983 lira - 25.812 TL'ye çıktı

    4-6 yaş - 13.903 lira - 22.453 TL'ye çıktı

  11. <strong>4001&nbsp;cc ve yukarısı</strong><br><strong>Matrahı&nbsp;1.357.700 lirayı aşmayan</strong></p> <p>1-3 yaş - 57.415 lira - 92.725 TL'ye çıktı</p> <p><strong>Matrahı&nbsp;1.357.700 lirayı aşan</strong></p> <p>1-3 yaş - 62.634 lira - 101.153 TL'ye çıktı</p>

    4001 cc ve yukarısı
    Matrahı 1.357.700 lirayı aşmayan

    1-3 yaş - 57.415 lira - 92.725 TL'ye çıktı

    Matrahı 1.357.700 lirayı aşan

    1-3 yaş - 62.634 lira - 101.153 TL'ye çıktı

  12. <strong>7-11 yaş</strong></p> <p><strong>0-1300 cc</strong></p> <p>2022 MTV:&nbsp; 512&nbsp;Lira</p> <p>2023 MTV:&nbsp; 826 Lira</p> <p><strong>1301-1600 cc</strong></p> <p>2022 MTV:&nbsp; 995 Lira</p> <p>2023 MTV:&nbsp; 1606&nbsp;Lira</p>

    7-11 yaş

    0-1300 cc

    2022 MTV:  512 Lira

    2023 MTV:  826 Lira

    1301-1600 cc

    2022 MTV:  995 Lira

    2023 MTV:  1606 Lira

  13. <strong>7-11 yaş</strong></p> <p><strong>1601-1800 cc</strong></p> <p>2022 MTV:&nbsp; 1860 Lira</p> <p>2023 MTV: 3003 Lira</p> <p><strong>1801-2000 cc</strong></p> <p>2022 MTV:&nbsp; 2882 Lira</p> <p>2023 MTV:&nbsp; 4654 Lira</p>

    7-11 yaş

    1601-1800 cc

    2022 MTV:  1860 Lira

    2023 MTV: 3003 Lira

    1801-2000 cc

    2022 MTV:  2882 Lira

    2023 MTV:  4654 Lira

  14. <strong>16 yaş ve yukarısı</strong></p> <p><strong>0-1300 cc&nbsp;</strong></p> <p>2022 MTV:&nbsp; 136 Lira</p> <p>2023 MTV:&nbsp; 219 Lira</p> <p><strong>1301-1600 cc&nbsp;</strong></p> <p>2022 MTV:&nbsp; 270 Lira</p> <p>2023 MTV:&nbsp; 436 Lira</p>

    16 yaş ve yukarısı

    0-1300 cc 

    2022 MTV:  136 Lira

    2023 MTV:  219 Lira

    1301-1600 cc 

    2022 MTV:  270 Lira

    2023 MTV:  436 Lira

  15. MOTOSİKLET 2023 MTV ORANLARI<br></strong>100-250 cc 1-3 yaş arası - 395 TL<br>100-250 cc 4-6 yaş arası - 295 TL<br>100-250 cc 7-11 yaş arası - 218 TL<br>100-250 cc 12-15 yaş arası - 134 TL<br>251-650 cc 1-3 yaş arası - 817 TL<br>251-650 cc 4-6 yaş arası - 618 TL<br>251-650 cc 7-11 yaş arası - 395 TL

    MOTOSİKLET 2023 MTV ORANLARI
    100-250 cc 1-3 yaş arası - 395 TL
    100-250 cc 4-6 yaş arası - 295 TL
    100-250 cc 7-11 yaş arası - 218 TL
    100-250 cc 12-15 yaş arası - 134 TL
    251-650 cc 1-3 yaş arası - 817 TL
    251-650 cc 4-6 yaş arası - 618 TL
    251-650 cc 7-11 yaş arası - 395 TL

  16. <strong>MİNİBÜS</strong></p> <p>1-6 YAŞ ARASI - 1570 TL - 2335 TL'ye çıktı</p> <p>7-15 YAŞ ARASI - 1038 TL - 1676 TL'ye çıktı</p> <p>16 YAŞ ÜSTÜ - 506 TL - 817 TL'ye çıktı</p>

    MİNİBÜS

    1-6 YAŞ ARASI - 1570 TL - 2335 TL'ye çıktı

    7-15 YAŞ ARASI - 1038 TL - 1676 TL'ye çıktı

    16 YAŞ ÜSTÜ - 506 TL - 817 TL'ye çıktı