Acun Ilıcalı'ya Kötü Haber!

Paris'te bir mekânda kendi eserlerinin hiçbir şekilde ödeme yapılmadan kullanılması onu rahatsız etmiştir ve mekân sahipleri ile mahkemelik olmuştur. Böylece dünyada müzik telifini yaratan süreç, bir Fransız mahkemesinin kararıyla başlamıştır. Ancak bana hâlâ Türkiye?de en kolay yenen hak nedir diye sorsalar hemen telif hakkıdır derim.? ifadelerini kullandı.