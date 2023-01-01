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Acun Ilıcalı'ya Kötü Haber!

Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, besteci Orhan Akdeniz?in Acun Ilıcalı?ya açtığı tazminat davasını kazandığını duyurdu.

  1. Acun Ilıcalı'nın TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye isimli programı, daha önce şarkıların izinsiz kullanımı ve ödenmeyen telif hakları nedeni ile çok kez mahkemelik olmuştu.

    Acun Ilıcalı'nın TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye isimli programı, daha önce şarkıların izinsiz kullanımı ve ödenmeyen telif hakları nedeni ile çok kez mahkemelik olmuştu.

  2. Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, Acun Ilıcalı?ya açılan bir davanın daha sonuçlandığını duyurdu. ?Türkiye?de en kolay yenen hak!? başlıklı bugünkü yazısında Akay, ?Besteci Orhan Akdeniz, Acun Medya şirketine açtığı davayı kazandı.

    Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, Acun Ilıcalı?ya açılan bir davanın daha sonuçlandığını duyurdu. ?Türkiye?de en kolay yenen hak!? başlıklı bugünkü yazısında Akay, ?Besteci Orhan Akdeniz, Acun Medya şirketine açtığı davayı kazandı.

  3. Müziği Orhan Akdeniz'e ait olan "Taht Kurmuşsun Kalbime" adlı ünlü şarkının, 9 defa farklı yarışmacılar tarafından izinsiz olarak Davalı Acun Medya'nın yapımcısı olduğu "O Ses Türkiye" adlı televizyon programında seslendirildiği tespit edildi. Mahkeme Acun Ilıcalı?nın maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.

    Müziği Orhan Akdeniz'e ait olan "Taht Kurmuşsun Kalbime" adlı ünlü şarkının, 9 defa farklı yarışmacılar tarafından izinsiz olarak Davalı Acun Medya'nın yapımcısı olduğu "O Ses Türkiye" adlı televizyon programında seslendirildiği tespit edildi. Mahkeme Acun Ilıcalı?nın maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.

  4. O şarkılar sayesinde O Ses Türkiye gibi büyük paralar kazandıran bir programı yapan Acun Ilıcalı?nın, eser başına bestecilere 1000 TL gibi komik bir para teklif ettiği, kabul etmeyenlerin eserlerini de izinsiz kullandığı gelen bilgiler arasında. Dünyada müzik alanındaki telif kavramını ilk başlatan kişi Fransız besteci Claude Debussy?dir.

    O şarkılar sayesinde O Ses Türkiye gibi büyük paralar kazandıran bir programı yapan Acun Ilıcalı?nın, eser başına bestecilere 1000 TL gibi komik bir para teklif ettiği, kabul etmeyenlerin eserlerini de izinsiz kullandığı gelen bilgiler arasında. Dünyada müzik alanındaki telif kavramını ilk başlatan kişi Fransız besteci Claude Debussy?dir.

  5. Paris'te bir mekânda kendi eserlerinin hiçbir şekilde ödeme yapılmadan kullanılması onu rahatsız etmiştir ve mekân sahipleri ile mahkemelik olmuştur. Böylece dünyada müzik telifini yaratan süreç, bir Fransız mahkemesinin kararıyla başlamıştır. Ancak bana hâlâ Türkiye?de en kolay yenen hak nedir diye sorsalar hemen telif hakkıdır derim.? ifadelerini kullandı.

    Paris'te bir mekânda kendi eserlerinin hiçbir şekilde ödeme yapılmadan kullanılması onu rahatsız etmiştir ve mekân sahipleri ile mahkemelik olmuştur. Böylece dünyada müzik telifini yaratan süreç, bir Fransız mahkemesinin kararıyla başlamıştır. Ancak bana hâlâ Türkiye?de en kolay yenen hak nedir diye sorsalar hemen telif hakkıdır derim.? ifadelerini kullandı.

  6. Daha önce şarkıcı Demet Sağıroğlu ile besteci Görol Ağırbaş, kendilerine ait olan ?Arnavut Kaldırımı? adlı eserin yarışmalarda 16 kez izinsiz kullanılmasıyla ilgili Acun Ilıcalı?ya açtığı telif davasını kazanmıştı. Mahkeme, 55 bin 200?er lira tazminatın 7 yıllık faiziyle Acun Medya Prodüksiyon şirketinden alınarak Sağıroğlu ve Ağırbaş?a ödenmesine hükmetmişti. <br> Ilıcalı, ünlü söz yazarı Şehrazat'a ise 249 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

    Daha önce şarkıcı Demet Sağıroğlu ile besteci Görol Ağırbaş, kendilerine ait olan ?Arnavut Kaldırımı? adlı eserin yarışmalarda 16 kez izinsiz kullanılmasıyla ilgili Acun Ilıcalı?ya açtığı telif davasını kazanmıştı. Mahkeme, 55 bin 200?er lira tazminatın 7 yıllık faiziyle Acun Medya Prodüksiyon şirketinden alınarak Sağıroğlu ve Ağırbaş?a ödenmesine hükmetmişti.
    Ilıcalı, ünlü söz yazarı Şehrazat'a ise 249 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti.