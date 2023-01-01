Kantaron Yağı Nedir, Nasıl Kullanılır?

KANTARON YAĞI NASIL YAPILIR? Kantaron yağı, kantaron bitkisinin kuru ya da taze hali kullanılarak iki şekilde yapılabilir. Kırmızı kantaron yağı, kantaron bitkisinin taze haliyle yapılır. Kantaron yağının yapılışı şöyledir: Kantaron yağı yapmak için öncelikle kantaron bitkisini en az bir gün kurutmanız gerekir. Yapraklar solduktan sonra temiz ve yeterince büyük bir kavanoza aktarınız. İsteğe göre zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Yağı ekledikten sonra çiçekli kısımların yağla iyice temas etmesi için çiçekleri ezebilir ya da doğrayabilirsiniz. Fazla nemin buharlaşmasını sağlamak için kavanozun üstünü bir tülbentle örtmeniz faydalı olur. Hazırladığınız karışımı iki hafta kadar demlendiriniz. Çiçekler demlendikçe yağın rengi kırmızıya dönecektir. Bazı bitki uzmanları güneş ışığında demlendirmeyi önerirken bazı bitki uzmanları ise karanlıkta demlendirmeyi önerir. Her iki yöntem de yağ yapmak için işe yarar.