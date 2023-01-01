Ailece İzlenecek En Güzel Filmler!

NEŞELİ GÜNLER Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden biri olan Neşeli Günler, belki de defalarca kez izlememize rağmen her seferinde heyecanlı ve eğlenceli dakikalar yaşatan efsane bir film. 6 çocuklu Kazım ve Saadet çiftinin ufak bir tartışmasıyla olayların geliştiği filmin oyuncu kadrosu ise adeta yıldızlar geçidi.