Başka Örneği Yok! 850 Yıllık Çivisiz Cami!

"Cami ülkemizde tek"

Caminin tarihi hakkında bilgi veren Özköse, "Camimiz Çarşamba'nın önemli hatta ülkemizin çok kıymetli bir değeridir. Belki taş eserler bu anlamda vardır ama böyle özellikle cami ülkemizde tektir. Camimizin en bilinen özelliği çivisiz cami olmasıdır. 850 yıllık bir eserdir. Caminin yapılışı ile ilgili farklı rivayetler vardır. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun kapıları İslam'a açıldı. Buraya İslam'ı anlatmak için ekiplerin geldiği rivayeti var. Bu caminin bu ekipler tarafından yapıldığı rivayeti var. İkinci bir rivayet ise o dönemde bu bölge irili ufaklı beylikler tarafından idare ediliyordu. Bu beyliklerin içinde İslamlaşma sürecini direnenlerin olduğu, bu direnmeyi bastırmak için Karadeniz'den gemi ile gelen bir komutan tarafından camimizin yapıldığı rivayet ediliyor. Hatta bu tahtaların da o gemiler tarafında getirildiği söyleniyor" diye konuştu.