Masterchef'te Acı Ayrılık!
Mehmet Şef, Fatma Nur Uçar'ın MasterChef All Star'dan neden ayrıldığını açıkladı.
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TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef All Star, heyecan dolu anlarıyla devam ediyor. Yeni bölümlerde Fatma Nur'un olmadığını görenler "MasterChef Fatma neden yok" sorularını sormaya başladı. Bu konu ile açıklama yapan Mehmet Şef, Fatma Nur Uçar'ın MasterChef All Star'dan neden ayrıldığını açıkladı.
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Her yayınlandığı bölüm izleyici tarafından ilgiyle takip edilen MasterChef yarışma programı, ana kadro yarışı ile son ismi seçmeye hazırlanıyor.
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Yayınlanan bölümle Fatma Nur'u göremeyen izleyiciler ise arama motoruna "Fatma Nur neden yok", "MasterChef Fatma Nur'a ne oldu" gibi sorulara yanıt arıyor.
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Merak edilen soruların cevabını veren Mehmet Şef, Fatma Nur Uçar'ın neden ayrıldığını açıkladı.
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FATMA NUR UÇAR MASTERCHEF'TE NEDEN YOK? Yarışmada bulunan azmi ve son anlarda yetiştirdiği tabaklarla bilinen Fatma Nur Uçar, geçtiğimiz fragmanda gözükmemesi ile birlikte merak edilmeye başlandı.
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Fatma Nur'un neden yarışmada olmadığını merak eden izleyicilere cevap Mehmet Şeften geldi.
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Fragmanda Mehmet Şef, "Fatma Nur bugün bizimle olamayacak. Geldiği gün bize bahsetmişti. Çok rahatsız olduğunu söylemişti. Ailesine de sabırlar dileriz" dedi.
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Fatma Nur'dan açıklama ise gecikmedi.
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Instagram hesabı üzerinden sevenlerine neden ayrıldığını açıklayan Fatma Nur, ''Öncelikle MasterChef All Star'da ana kadroya girebilmeyi çok istedim.
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Ama hayat bazen istediğin gibi gitmiyor. Son gün çekimden önce 5 yaşından beri bana bakan annem gibi olan babaannemi kaybettim ve o şekilde yarışmayacağım için çekilmek zorunda kaldım.
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Üzgünüm, aynı anda iki acıyı yaşamak zorunda kaldım.'' notunu düştü.
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