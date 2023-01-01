MFÖ'nün yıldızı Özkan Uğur bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen Uğur, kısa bir süre önce de entübe edilmişti. Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Özkan Uğur'dan son dakika acı haber geldi. Ünlü müzisyenin hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haber sonrası sanat dünyası yasa boğuldu.