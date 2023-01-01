Acı Haber Geldi!
Özkan Uğur hayatını kaybetti
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MFÖ'nün yıldızı Özkan Uğur bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen Uğur, kısa bir süre önce de entübe edilmişti. Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Özkan Uğur'dan son dakika acı haber geldi. Ünlü müzisyenin hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haber sonrası sanat dünyası yasa boğuldu.
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Koca yaptığı açıklamada, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
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Usta sanatçı Özkan Uğur, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Daha önce üç kez lenf kanserini yenen, Uğur, kısa bir süre önce de entübe edilmişti.
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Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Özkan Uğur'dan son dakika acı haber geldi.
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Özkan Uğur'un hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Özkan Uğur'un ölümü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.