Gençliğini İlk Kez Görenler Şaştı Kaldı

Türk hekim, kalp ve iç hastalıkları profesörü olarak bilinen Canan Karatay alternatif tıp bilgisi ile hafızalara kazındı. Türkiye'nin önde gelen isimlerinden olan Karatay'ın gençliğini görenler ise tanıyamadı. İşte sosyal medyayı gençlik pozlarıyla yakıp geçtiği o fotoğraf kareleri...