Gençliğini İlk Kez Görenler Şaştı Kaldı
Canan Karatay'ın 58 yıl önceki halini görenler tanıyamıyor!
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Türk hekim, kalp ve iç hastalıkları profesörü olarak bilinen Canan Karatay alternatif tıp bilgisi ile hafızalara kazındı. Türkiye'nin önde gelen isimlerinden olan Karatay'ın gençliğini görenler ise tanıyamadı. İşte sosyal medyayı gençlik pozlarıyla yakıp geçtiği o fotoğraf kareleri...
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Sağlıklı beslenme diyince akıllara gelen Prof. Dr. Canan Karatay, verdiği kürlerle sık sık gündeme geliyor.
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İç hastalıkları üzerine uzmanlık eğitimi alan Karatay, milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
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Katıldığı bir televizyon programı sayesinde gençlik fotoğrafları ortaya çıkan Karatay, o görüntülerle sosyal medyada ilgi odağı oldu.
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GENÇLİK HALİNİ İLK KEZ GÖRENLER ŞAŞIRDI Verdiği sağlıklı yaşam reçeteleriyle medyada tartışma konusu olan Karatay, bu sefer özel hayatıyla gündeme geldi.
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22 yaşlarında bulunduğu gençlik fotoğraflarının yayınlanmasının ardından sosyal medyada ilgi odağı oldu.
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"BUNE GÜZELLİK HOCAM" 57 yıl önce çekildiği fotoğrafın gün yüzüne çıkmasının ardından birçok takipçisi beğeni ve yorum yaptı. 'Bu ne güzellik hocam', 'Şimdiki mankenler yanında halt yemiş' gibi yorumlar dikkat çekti.
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İşte 79 yaşındaki Canan Karatay'ın o görüntüleri;
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