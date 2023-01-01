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Twitter Ve Threads Arasındaki Mücadelede Kim Kazanacak?

Elon Musk ve Mark Zuckerberg'in elinde hangi kozlar var?

  1. Zuckerberg'in Twitter'a alternatif olarak geliştirdiği Threads'in lansmanının bu yana 70 milyonu aşkın kişi platforma kaydoldu ve Threads, sosyal medya dünyasında ciddi bir rakip olarak itibar kazandı. Ancak bu rakam yüz milyonlarca Twitter kullanıcısının yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor.

    Zuckerberg'in Twitter'a alternatif olarak geliştirdiği Threads'in lansmanının bu yana 70 milyonu aşkın kişi platforma kaydoldu ve Threads, sosyal medya dünyasında ciddi bir rakip olarak itibar kazandı. Ancak bu rakam yüz milyonlarca Twitter kullanıcısının yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor.

  2. Bununla birlikte BBC'ye konuşan analistler, Threads?in, Zuckerberg'in sahip olduğu Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki 3 milyardan fazla devasa kullanıcıyı ve reklamverenleri platforma ggetirebileceğini düşünüyor.

    Bununla birlikte BBC'ye konuşan analistler, Threads?in, Zuckerberg'in sahip olduğu Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki 3 milyardan fazla devasa kullanıcıyı ve reklamverenleri platforma ggetirebileceğini düşünüyor.

  3. META REKLAMLARDAN 117 MİLYAR DOLAR KAR ETTİ Meta, geçen yıl 117 milyar dolardan fazla reklam geliri elde etti ve Zuckerbeg?in Twitter'ı finanse etmek için alternatif yollar arayan Musk'ın endişelerinden hiçbirini taşımıyor.

    META REKLAMLARDAN 117 MİLYAR DOLAR KAR ETTİ Meta, geçen yıl 117 milyar dolardan fazla reklam geliri elde etti ve Zuckerbeg?in Twitter'ı finanse etmek için alternatif yollar arayan Musk'ın endişelerinden hiçbirini taşımıyor.

  4. Zuckerberg, Threads'te başlangıçta reklam olmayacağını ve şirkete, kullanıcıların metin tabanlı gönderiler arasında sonsuza kadar gezinmesine olanak tanıyan uygulamaya ince ayar yapmak için zaman vereceğini söyledi.

    Zuckerberg, Threads'te başlangıçta reklam olmayacağını ve şirkete, kullanıcıların metin tabanlı gönderiler arasında sonsuza kadar gezinmesine olanak tanıyan uygulamaya ince ayar yapmak için zaman vereceğini söyledi.

  5. Zuckerberg, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaklaşımımız diğer tüm ürünlerimizle aynı olacak: önce ürünün iyi çalışmasını sağlamak, ardından 1 milyar kişiye ulaşma yolunda ilerleyip ilerleyemeyeceğimize bakmak ve ancak o noktada para kazanmayı düşünmek." ifadelerini kullandı.

    Zuckerberg, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaklaşımımız diğer tüm ürünlerimizle aynı olacak: önce ürünün iyi çalışmasını sağlamak, ardından 1 milyar kişiye ulaşma yolunda ilerleyip ilerleyemeyeceğimize bakmak ve ancak o noktada para kazanmayı düşünmek." ifadelerini kullandı.

  6. KeyBanc Capital Markets hisse senedi araştırma analisti Justin Patterson. Threads reklamlarının Meta'nın toplam gelirine yüzde 1 ila yüzde 5 oranında katkıda bulunarak en iyimser senaryoda 6 milyar dolardan fazla gelir sağlayabileceğini belirtti. Bu rakam, Musk'ın sosyal medya platformunu devralmadan önce 2021'de 4,5 milyar dolar reklam geliri elde eden Twitter'dan daha yüksek.

    KeyBanc Capital Markets hisse senedi araştırma analisti Justin Patterson. Threads reklamlarının Meta'nın toplam gelirine yüzde 1 ila yüzde 5 oranında katkıda bulunarak en iyimser senaryoda 6 milyar dolardan fazla gelir sağlayabileceğini belirtti. Bu rakam, Musk'ın sosyal medya platformunu devralmadan önce 2021'de 4,5 milyar dolar reklam geliri elde eden Twitter'dan daha yüksek.

  7. KULLANICILAR TWITTER'DA KALACAK MI? Ancak, Threads?in ne kadar kar edeceği, platformun gelecek aylardaki durumana bağlı olacak. Musk, Threads?e Twitter?ı taklit ettiği gerekçesiyle dava açacağını duyurdu. Ancak Insider Intelligence analisti Jasmine Enberg, Twitter'dan duyulan hayal kırıklığının pek çok insanı bir alternatife yönlendirdiğini ve Meta'nın Twitter'dan "daha aklı başında, daha nazik bir yer" vaadinin kullanıcıları buraya geçtiğini söyledi. Enberg?e ise Threads?in başarısıi Twitter'ın güçlü kullanıcılarını ya da ilk etapta uygulamaya hiç kaydolmamış kişileri kazanmasına bağlı olacak.

    KULLANICILAR TWITTER'DA KALACAK MI? Ancak, Threads?in ne kadar kar edeceği, platformun gelecek aylardaki durumana bağlı olacak. Musk, Threads?e Twitter?ı taklit ettiği gerekçesiyle dava açacağını duyurdu. Ancak Insider Intelligence analisti Jasmine Enberg, Twitter'dan duyulan hayal kırıklığının pek çok insanı bir alternatife yönlendirdiğini ve Meta'nın Twitter'dan "daha aklı başında, daha nazik bir yer" vaadinin kullanıcıları buraya geçtiğini söyledi. Enberg?e ise Threads?in başarısıi Twitter'ın güçlü kullanıcılarını ya da ilk etapta uygulamaya hiç kaydolmamış kişileri kazanmasına bağlı olacak.

  8. "TWITTER'IN ANA İŞLEVİ HABERCİLİK" Diğer taraftan, Instagram'ın temelini oluşturan moda ve yaşam tarzı içeriğinin reklamcılar için cazip olduğu açık olsa da, dünyanın bunu tüketmek için başka bir platforma ihtiyacı olmayabilir. Ayrıca, Zuckerberg'in Twitter'ın ana işlevlerinden biri olan habercilik ile de karmaşık bir ilişkisi var.

    "TWITTER'IN ANA İŞLEVİ HABERCİLİK" Diğer taraftan, Instagram'ın temelini oluşturan moda ve yaşam tarzı içeriğinin reklamcılar için cazip olduğu açık olsa da, dünyanın bunu tüketmek için başka bir platforma ihtiyacı olmayabilir. Ayrıca, Zuckerberg'in Twitter'ın ana işlevlerinden biri olan habercilik ile de karmaşık bir ilişkisi var.

  9. Enberg, "Haber paylaşmak ve takip etmek isteyen kullanıcıların Twitter'ı terk etmeleri pek olası değil.? dedi. Reklamverenler ayrıca, yanlış bilgilendirme ve gizlilik gibi konularla bağlantılı risklere maruz bırakan bir platformda para harcamadıklarına dair güven arayacaklar.Musk'ın yönetiminde, kârlı olmakta zorlanan Twitter, sitenin içeriği denetleme biçiminde yaptığı ani değişiklikler ve son olarak kullanıcıların kaç gönderi görebileceğine dair yeni bir sınırlama ile reklamverenleri uzaklaştırdı.

    Enberg, "Haber paylaşmak ve takip etmek isteyen kullanıcıların Twitter'ı terk etmeleri pek olası değil.? dedi. Reklamverenler ayrıca, yanlış bilgilendirme ve gizlilik gibi konularla bağlantılı risklere maruz bırakan bir platformda para harcamadıklarına dair güven arayacaklar.Musk'ın yönetiminde, kârlı olmakta zorlanan Twitter, sitenin içeriği denetleme biçiminde yaptığı ani değişiklikler ve son olarak kullanıcıların kaç gönderi görebileceğine dair yeni bir sınırlama ile reklamverenleri uzaklaştırdı.

  10. Analistler, Meta'nın Twitter'ın reklam geliri kaybetmesinden yararlandığını ancak Zuckerberg?in temiz bir sicile sahip olmadığını vurguladı. Facebook, verilerinin şeffaflığı ve doğruluğu konusunda pazarlamacılarla yıllardır çatışırken, kullanıcı verilerini ve yanlış bilgileri yayması konusunda yıllarca eleştirildi.

    Analistler, Meta'nın Twitter'ın reklam geliri kaybetmesinden yararlandığını ancak Zuckerberg?in temiz bir sicile sahip olmadığını vurguladı. Facebook, verilerinin şeffaflığı ve doğruluğu konusunda pazarlamacılarla yıllardır çatışırken, kullanıcı verilerini ve yanlış bilgileri yayması konusunda yıllarca eleştirildi.

  11. AJL Advisory'nin CEO'su ve pazarlama uzmanı Lou Paskalis, "Reklamverenler, içeriğin üzerinde anlaşmaya varılan hüküm ve koşullara göre ve tutarlı bir şekilde yönetildiği bir ortam istiyor. Genel olarak şu anda sosyal medya çöplük gibi." diye konuştu.

    AJL Advisory'nin CEO'su ve pazarlama uzmanı Lou Paskalis, "Reklamverenler, içeriğin üzerinde anlaşmaya varılan hüküm ve koşullara göre ve tutarlı bir şekilde yönetildiği bir ortam istiyor. Genel olarak şu anda sosyal medya çöplük gibi." diye konuştu.

  12. Bununla birlikte, Meta hisseleri Threads?in lansmanı öncesinde yüzde 4 değer kazandı. Bu da yatırımcıların Zuckerberg'in bu işi başarabileceğine dair güvenlerinin bir işareti olarak görüldü. Ancak Paskalis, Twitter'daki haber üretimi ve tüketiminin Threads?e taşınmasının zor olacağını belirterek, her iki platformunda varlılığının farklı kullanım amaçları ile devam edebileceğini belirtti.

    Bununla birlikte, Meta hisseleri Threads?in lansmanı öncesinde yüzde 4 değer kazandı. Bu da yatırımcıların Zuckerberg'in bu işi başarabileceğine dair güvenlerinin bir işareti olarak görüldü. Ancak Paskalis, Twitter'daki haber üretimi ve tüketiminin Threads?e taşınmasının zor olacağını belirterek, her iki platformunda varlılığının farklı kullanım amaçları ile devam edebileceğini belirtti.

  13. Paskalis, ?Önemli göstergelerden biri Threads'in ne kadar süre reklam almayacağı oluşturacak. Bu süre ne kadarsa, Twitter'ın gemiyi düzeltmek için sahip olduğu süre de o kadardır." ifadelerini kullandı.

    Paskalis, ?Önemli göstergelerden biri Threads'in ne kadar süre reklam almayacağı oluşturacak. Bu süre ne kadarsa, Twitter'ın gemiyi düzeltmek için sahip olduğu süre de o kadardır." ifadelerini kullandı.