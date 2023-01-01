Özkan Uğur'un Vefatı Cennet Mahallesi Dizisindeki Rol Arkadaşlarını Derinden Üzdü!

Alişan, Çağla Şıkel ve Melek Baykal Özkan Uğur'un Cennet Mahallesi'ndeki bir veda sahnesini paylaşırken dizideki tüm oyuncular sanatçının karakterinin güzelliğine dikkat çekip sevgilerini ifade ettiler.

Usta sanatçı Özkan Uğur 69 yaşında vefat etti. Özkan Uğur'un vefatı sanat camiasını yasa boğarken, Beter Ali karakterini oynadığı Cennet Mahallesi dizisindeki rol arkadaşları da bu isimler içerisinde yer aldılar.

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