Özkan Uğur'un Vefatı Cennet Mahallesi Dizisindeki Rol Arkadaşlarını Derinden Üzdü!
Hepsinin ilk sözleri aynı oldu
-
Usta sanatçı Özkan Uğur 69 yaşında vefat etti. Özkan Uğur'un vefatı sanat camiasını yasa boğarken, Beter Ali karakterini oynadığı Cennet Mahallesi dizisindeki rol arkadaşları da bu isimler içerisinde yer aldılar.
-
Alişan, Çağla Şıkel ve Melek Baykal Özkan Uğur'un Cennet Mahallesi'ndeki bir veda sahnesini paylaşırken dizideki tüm oyuncular sanatçının karakterinin güzelliğine dikkat çekip sevgilerini ifade ettiler.
-
MELEK BAYKAL - PEMBE
-
ALİŞAN - FERHAT
-
ÇAĞLA ŞIKEL - SULTAN
-
AYLİN KABASAKAL - FATOŞ
-
ŞEYLA HALİS - MENEKŞE
-
LEVENT TÜLEK - RIZA