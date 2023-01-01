Yağdan Kilo Vermek İçin 3 Altın Kural

1. SU TÜKETİMİNE DİKKAT EDİN Vücudumuzun büyük çoğunluğu sudan oluşur. Bu sebeple hormonal işlevlerini yerine getirebilmesi, metabolizmanın düzenli çalışması ve vücut ısısının korunabilmesi gibi durumlarda önemli rol oynar. Ayrıca yeterli su tüketimi yağ yakımını hızlandırdığı için kilo vermeye de yardımcı olur.