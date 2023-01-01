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1602 Yıllık Sütun Restore Edilecek

İstanbul?un Fatih ilçesinde bulunan Doğu Roma İmparatoru Arkadios döneminde çıkan isyanın bastırılmasıyla kazanılan zafer için yapımına başlanan Arkadios Sütunu, 1602 yıl sonra restore edilecek.

  1. Fatih ilçesine bağlı Haseki?de bulunan Arkadios Sütunu, 1602 yıl önce bugün Doğu Roma İmparatoru Arkadios döneminde isyanın bastırılması üzerine zaferi taçlandırmak üzere yapımı tamamlanarak resmi törenle açıldı.

    Fatih ilçesine bağlı Haseki?de bulunan Arkadios Sütunu, 1602 yıl önce bugün Doğu Roma İmparatoru Arkadios döneminde isyanın bastırılması üzerine zaferi taçlandırmak üzere yapımı tamamlanarak resmi törenle açıldı.

  2. 404 yılında yapımına başlanan tarihi sütun 421 yılında tamamlandı. Çeşitli doğal afetlerden etkilenmesi nedeniyle yok olmaya yüz tutmuş sütunun restorasyon projeleri Fatih Belediyesi tarafından hazırlandı.

    404 yılında yapımına başlanan tarihi sütun 421 yılında tamamlandı. Çeşitli doğal afetlerden etkilenmesi nedeniyle yok olmaya yüz tutmuş sütunun restorasyon projeleri Fatih Belediyesi tarafından hazırlandı.

  3. Restore edilmeye başlanacak 16 asırlık tarihi Arkadios Sütunu?nun 47 metre uzunluğu bulunurken, günümüze kadar sadece yaklaşık 10 metrelik kaidesi geldi.

    Restore edilmeye başlanacak 16 asırlık tarihi Arkadios Sütunu?nun 47 metre uzunluğu bulunurken, günümüze kadar sadece yaklaşık 10 metrelik kaidesi geldi.

  4. İki bina arasında sıkmış halde olan ve yer yer çatlakları bulunan sütunun üzerinde dönemin önemli olaylarının anlatıldığı kabartmalar yer alıyor.

    İki bina arasında sıkmış halde olan ve yer yer çatlakları bulunan sütunun üzerinde dönemin önemli olaylarının anlatıldığı kabartmalar yer alıyor.