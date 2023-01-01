1602 Yıllık Sütun Restore Edilecek
İstanbul?un Fatih ilçesinde bulunan Doğu Roma İmparatoru Arkadios döneminde çıkan isyanın bastırılmasıyla kazanılan zafer için yapımına başlanan Arkadios Sütunu, 1602 yıl sonra restore edilecek.
-
Fatih ilçesine bağlı Haseki?de bulunan Arkadios Sütunu, 1602 yıl önce bugün Doğu Roma İmparatoru Arkadios döneminde isyanın bastırılması üzerine zaferi taçlandırmak üzere yapımı tamamlanarak resmi törenle açıldı.
-
404 yılında yapımına başlanan tarihi sütun 421 yılında tamamlandı. Çeşitli doğal afetlerden etkilenmesi nedeniyle yok olmaya yüz tutmuş sütunun restorasyon projeleri Fatih Belediyesi tarafından hazırlandı.
-
Restore edilmeye başlanacak 16 asırlık tarihi Arkadios Sütunu?nun 47 metre uzunluğu bulunurken, günümüze kadar sadece yaklaşık 10 metrelik kaidesi geldi.
-
İki bina arasında sıkmış halde olan ve yer yer çatlakları bulunan sütunun üzerinde dönemin önemli olaylarının anlatıldığı kabartmalar yer alıyor.