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Adana'da Vatandaşların 'Tiktok' Tepkisi

Adana'da vatandaşlar, sulama kanallarındaki yüzme anlarının TikTok'ta paylaşılmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar bu paylaşımların, gençleri ve çocukları özendirdiğini savundu.

  1. Tarımsal sulama için yapılan ancak yaz aylarının gelmesiyle tehlikeli ve yasak olmasına rağmen uyarılara aldırış etmeyenlerin yüzdüğü sulama kanallarında zaman zaman boğulma vakaları yaşanıyor. Bazı kişiler, girilmesi yasak olduğu için çevresi demir korkuluklarla çevrilen kanallarda çeşitli önlem ve denetimlere rağmen yüzüyor, kimileri ise yüzme anlarını sosyal medyada paylaşıyor.

    Tarımsal sulama için yapılan ancak yaz aylarının gelmesiyle tehlikeli ve yasak olmasına rağmen uyarılara aldırış etmeyenlerin yüzdüğü sulama kanallarında zaman zaman boğulma vakaları yaşanıyor. Bazı kişiler, girilmesi yasak olduğu için çevresi demir korkuluklarla çevrilen kanallarda çeşitli önlem ve denetimlere rağmen yüzüyor, kimileri ise yüzme anlarını sosyal medyada paylaşıyor.

  2. Adana'da vatandaşlar, sulama kanallarındaki yüzme anlarını sosyal medyada paylaşanlara "gençleri ve çocukları tehlikeli sularda yüzmeye özendirdiği" gerekçesiyle tepki gösterdi.

    Adana'da vatandaşlar, sulama kanallarındaki yüzme anlarını sosyal medyada paylaşanlara "gençleri ve çocukları tehlikeli sularda yüzmeye özendirdiği" gerekçesiyle tepki gösterdi.

  3. ?KİMSE SULAMA KANALLARINA GİRMESİN? Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde sulama kanalı civarında karpuz satan Ekrem Kocatepe, yıllardır bu bölgede çok sayıda boğulma olayına şahit olduğunu söyledi.

    ?KİMSE SULAMA KANALLARINA GİRMESİN? Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde sulama kanalı civarında karpuz satan Ekrem Kocatepe, yıllardır bu bölgede çok sayıda boğulma olayına şahit olduğunu söyledi.

  4. Adana'da sıcak hava dolayısıyla su kanallarına girildiğine şahit olduklarını ifade eden Kocatepe, "Suya yetişkinler giriyor, kanala atlıyorlar, ardından video yapıyor, TikTok'ta yayınlıyor. Bunu gören çocuklar da heyecanlanarak kanala atlamaya çalışıyor, video çekiyorlar. Büyüklerden görerek kanalın en dibine ulaşmaya çalışıyorlar. Büyüklerimizden video çekmemelerini rica ediyorum." diye konuştu.

    Adana'da sıcak hava dolayısıyla su kanallarına girildiğine şahit olduklarını ifade eden Kocatepe, "Suya yetişkinler giriyor, kanala atlıyorlar, ardından video yapıyor, TikTok'ta yayınlıyor. Bunu gören çocuklar da heyecanlanarak kanala atlamaya çalışıyor, video çekiyorlar. Büyüklerden görerek kanalın en dibine ulaşmaya çalışıyorlar. Büyüklerimizden video çekmemelerini rica ediyorum." diye konuştu.

  5. Kocatepe, bu videolarla çocuklara kötü örnek olunmamasını istedi. Aynı mahallede esnaflık yapan Avni Güner de 6 yıl önce boğulmak üzere olan bir kişiyi kurtardığını söyledi.

    Kocatepe, bu videolarla çocuklara kötü örnek olunmamasını istedi. Aynı mahallede esnaflık yapan Avni Güner de 6 yıl önce boğulmak üzere olan bir kişiyi kurtardığını söyledi.

  6. Civardaki esnafın da kurtardığı kişiler olduğunu ifade eden Güner, "Büyükler suya girdiği zaman küçükler de hevesleniyor, suya giriyor. Video çekmeseler daha iyi olur. Onlar video çekip paylaşınca diğer küçük çocuklar da kanala heves edip giriyorlar." dedi.

    Civardaki esnafın da kurtardığı kişiler olduğunu ifade eden Güner, "Büyükler suya girdiği zaman küçükler de hevesleniyor, suya giriyor. Video çekmeseler daha iyi olur. Onlar video çekip paylaşınca diğer küçük çocuklar da kanala heves edip giriyorlar." dedi.

  7. Seyhan ilçesinde yaşayan Mehmet Turan Büyükburç da yüzme bilmeyenlerin dahi kanala girdiğini, bu sırada video da çektiklerini belirterek, "Büyükler kanala girdikleri zaman internette paylaşmasınlar, çocuklara olumsuz örnek oluyor. Bir bakıyorsun 8-10 çocuk birden giriyor." ifadesini kullandı. Bekir Ökten de kanalda çok kez boğulma olaylarına şahit olduğunu anlatarak, "Burası yüzme havuzu değil. Tarlaları sulamak için yapılmış ama rastgele giriyorlar. Kimse girmesin buraya, yazıktır. Canlarına kıymasınlar." şeklinde konuştu.

    Seyhan ilçesinde yaşayan Mehmet Turan Büyükburç da yüzme bilmeyenlerin dahi kanala girdiğini, bu sırada video da çektiklerini belirterek, "Büyükler kanala girdikleri zaman internette paylaşmasınlar, çocuklara olumsuz örnek oluyor. Bir bakıyorsun 8-10 çocuk birden giriyor." ifadesini kullandı. Bekir Ökten de kanalda çok kez boğulma olaylarına şahit olduğunu anlatarak, "Burası yüzme havuzu değil. Tarlaları sulamak için yapılmış ama rastgele giriyorlar. Kimse girmesin buraya, yazıktır. Canlarına kıymasınlar." şeklinde konuştu.