Ekmek Bozulmasın Diye Asla Buzdolabına Koymayın!

?Moleküller kristalize olursa ne olur ki?? diyenler için hemen açıklayalım: Su molekülleri ekmeği yavaş yavaş terk ediyor ve karbonhidrat molekülleri bir başına kalıyor. İşte bu durum da bize, çok daha hızlı bayatlamış, o ilk alındığındaki lezzetini kaybetmiş ekmekler olarak geri dönüyor.