Spacex Göndermişti. Al Neyadi'nin İstanbul Paylaşımı Dünya Gündeminde
Al Neyadi'nin İstanbul paylaşımı dünya gündeminde
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Adına şiirler yazılan, şarkılar söylenen kentin tarihi de mest ediyor. Megakent'te dört mevsim ortaya çıkan manzaralar, fotoğraf tutkunlarının kadrajına giriyor.
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Kareler ise görenlerin büyük beğenisini topluyor. Yazı başka, bahar aylarında başka kışın ise bambaşka olan İstanbul'u her açıdan izlemek büyük bir zevk veriyor.
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Bu doyumsuz seyre ise yenisi eklendi. Kare ise uzaydan geldi.
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) astronotu Sultan Al Neyadi, SpaceX tarafından uzaya gönderilmişti.
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Neyadi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un uzay fotoğrafına yer verdi.
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Paylaşımına ise, "İstanbul-Türkiye geceleri parlıyor. Buradaki İstanbul Boğazı, Asya'nın Avrupa ile buluştuğu ve geçmişin bugünle iç içe geçtiği eşsiz bir noktadır." notunu düştü.
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Megakent'in ışıl ışık olduğu fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirirken, eşsiz kareye beğeni yağdı.