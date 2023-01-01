Donmuş Limonun İnanılmaz Şifası!
Dondurulmuş limon nasıl tüketilmeli?
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Bütün limonlar suyunu sıktıktan sonra çoğunlukla çöpe atılır. İşte bu çöpe giden kısım, yapılan araştırmalar doğrultusunda çok daha faydalı olduğu ortaya çıktı. Son araştırmalar, limonun sağlığa maksimum fayda sağlaması için tamamının kullanılması gerektiğini söylüyor. Peki donmuş limonun inanılmaz şifası! Dondurulmuş limon nasıl tüketilmeli?
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Limon, asırlardır yemek hayatımızın bir parçası olmuştur. Bugüne kadar onları meyve suyu veya dilim şeklinde kullanıyoruz. Bugün size kanser, obezite ve şeker hastalarına iyi gelen başka bir formundan bahsedeceğiz.
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Limonun kabuğunun, suyundan daha fazla besin içerdiği ve birçok hastalığa karşı savaşan bileşikler içerdiği kanıtlanmıştır. Maksimum fayda sağlamanın en iyi yolu onları dondurmak, rendelemek ve kullanmaktır.
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LİMONU DONDURUN VE RENDELEYİN! Bir limonu güzelce yıkayın. Ardında buzluğa koyun ve bir gece bekletin ertesi gün limonu kabuğuyla birlikte rendeleyin.
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Dondurulmuş limon sayesinde limonu kabuğu ile birlikte hiçbir şekilde ziyan etmeden kullanabilirsiniz.
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Bu sayede limonun içerisinde bulunan tüm vitaminlerden faydalanmış olursunuz.
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KANSERLE SAVAŞAN BİLEŞİKLER İÇERİR
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Araştırmalara göre limon, C vitamini, glikozitler, pektin ve limonun dahil olmak üzere yaklaşık 25 kanserle savaşan bileşikler içerir.
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Uzmanlara göre, kabuğundaki besinler meyve suyundan daha fazla bulunur ve bu nedenle, bunların dondurulması ve daha sonra gıda ve cilt bakımı amacıyla kullanılması önerilir.
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ZEHİRLİ ATIKLARI ORTADAN KALDIRIR
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Araştırmalara göre, kabukların insan vücudundaki tüm zehirli atıkları uzaklaştırma potansiyeli olduğu görülmüştür.
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Hindistan'da ve yurtdışında da kanser hastalarının tedavisinde kullanılmalarının nedeni budur.
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CİLT İÇİN İYİDİR
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Araştırmalara göre, kabukların insan vücudundaki tüm zehirli atıkları uzaklaştırma potansiyeli olduğu görülmüştür.
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Hindistan'da ve yurtdışında da kanser hastalarının tedavisinde kullanılmalarının nedeni budur.