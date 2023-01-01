Bursluluk Sınavı Ne Zaman?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ya da eski adıyla Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) için tarih araştırmaları hız kazandı. On binlerce kişinin eğitim desteği alma hakkına sahip olacağı bursluluk sınavı, araştırılmaya devam ediliyor. İşte, MEB 2023 Bursluluk Sınav takvimi...