Bursluluk Sınavı Ne Zaman?
2023 İOKBS sınav tarihi
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ya da eski adıyla Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) için tarih araştırmaları hız kazandı. On binlerce kişinin eğitim desteği alma hakkına sahip olacağı bursluluk sınavı, araştırılmaya devam ediliyor. İşte, MEB 2023 Bursluluk Sınav takvimi...
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2023 İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK? Sınav, 3 Eylül Pazar saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.
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SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce 'www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlanacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.