Bursluluk Sınavı Ne Zaman?

Pasaport harçlarına zam Resmi Gazete'de
Pasaport harçlarına zam Resmi Gazete'de
AYM, ÖMK'nın bazı hükümlerinin iptali istemini görüşecek
AYM, ÖMK'nın bazı hükümlerinin iptali istemini görüşecek
10 yıl sonra çocuğu oldu, gerçeği DNA testiyle öğrendi
10 yıl sonra çocuğu oldu, gerçeği DNA testiyle öğrendi
Bakan Yerlikaya, 9 ildeki sel felaketinin bilançosunu açıkladı
Bakan Yerlikaya, 9 ildeki sel felaketinin bilançosunu açıkladı
Türkiye için sıcak hava uyarısı: 35 derecenin üzerine çıkacak
Türkiye için sıcak hava uyarısı: 35 derecenin üzerine çıkacak
Köpeğin ısırdığı genç mimar kuduzdan hayatını kaybetti
Köpeğin ısırdığı genç mimar kuduzdan hayatını kaybetti
MEB'de Temel Eğitim Genel Müdürü değişti
MEB'de Temel Eğitim Genel Müdürü değişti
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklif Genel Kurul'da
Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran teklif Genel Kurul'da
Bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı
Bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı
Erdoğan: Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz
Erdoğan: Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz
TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satacak
TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satacak
Taksiciler İstanbul'da yüzde 100 zam istedi
Taksiciler İstanbul'da yüzde 100 zam istedi
Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak
'Kaymakam korumaları gazeteciyi darp etti' iddiasına soruşturma
'Kaymakam korumaları gazeteciyi darp etti' iddiasına soruşturma
İki ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
İki ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sıcak çarpması' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sıcak çarpması' uyarısı
'Sigara denetimlerine' rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı
'Sigara denetimlerine' rüşvet operasyonu: 11 kişi tutuklandı
Oto kiralamada dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
Oto kiralamada dolandırıcılık operasyonunda 71 şüpheli yakalandı
Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı
ÖSYM'den YKS adaylarına 'okul birinciliği' kontrolü uyarısı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı
FETÖ'nün güncel finans yapılanması soruşturmasında 47 gözaltı kararı
Emekliler seyyanen zam alacak mı?
Emekliler seyyanen zam alacak mı?
THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı
THY'den personel maaşına yüzde 41 zam kararı
Pençe Kilit bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Pençe Kilit bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Türkiye istediğini aldı: Şartlar karşılanınca yeşil ışık yakıldı
Türkiye istediğini aldı: Şartlar karşılanınca yeşil ışık yakıldı
Marketlerde KDV mesaisi...Temizlik ürünlerine talep arttı
Marketlerde KDV mesaisi...Temizlik ürünlerine talep arttı
AK Parti'den emeklilere ilişkin ek zam açıklaması
AK Parti'den emeklilere ilişkin ek zam açıklaması
Rusya ile Türkiye arasında sağlık turizmi alanında iş birliği
Rusya ile Türkiye arasında sağlık turizmi alanında iş birliği
Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Van'da şehit oldu
Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Van'da şehit oldu

Bursluluk Sınavı Ne Zaman?

2023 İOKBS sınav tarihi

  1. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ya da eski adıyla Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) için tarih araştırmaları hız kazandı. On binlerce kişinin eğitim desteği alma hakkına sahip olacağı bursluluk sınavı, araştırılmaya devam ediliyor. İşte, MEB 2023 Bursluluk Sınav takvimi...

    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ya da eski adıyla Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) için tarih araştırmaları hız kazandı. On binlerce kişinin eğitim desteği alma hakkına sahip olacağı bursluluk sınavı, araştırılmaya devam ediliyor. İşte, MEB 2023 Bursluluk Sınav takvimi...

  2. 2023 İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK? Sınav, 3 Eylül Pazar saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

    2023 İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK? Sınav, 3 Eylül Pazar saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

  3. SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce 'www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlanacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

    SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce 'www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlanacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.