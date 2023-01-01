Hacı Oldu!

Bodrum'da sevgilisi Tuğçe Erön için mekan kapatıp doğum günü partisi yapmasıyla da gündeme gelen Necati Şaşmaz, boşanma davasında gündeme bomba gibi düşen "Ben seçilmiş kişiyim, Mehdiyim" dediği ses kaydıyla herkesi şaşırtmıştı.