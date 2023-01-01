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Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya, Van'da şehit oldu

Hacı Oldu!

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı hacı oldu!

  1. Kurtlar Vadisi dizisiyle bir döneme damgasını vuran oyuncu Necati Şaşmaz, hacca gitti. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın hac görüntüleri sosyal medyaya düştü.

    Kurtlar Vadisi dizisiyle bir döneme damgasını vuran oyuncu Necati Şaşmaz, hacca gitti. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın hac görüntüleri sosyal medyaya düştü.

  2. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz son haliyle sosyal medyayı salladı. Eşiyle olaylı boşanması, "Ben seçilmiş insanım, Mehdiyim" tartışmalarının ardından Sarallar çetesi tarafından çadır mahkemesinde yargılandığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Necati Şaşmaz, sessiz sedasız hacca gitmiş.

    Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz son haliyle sosyal medyayı salladı. Eşiyle olaylı boşanması, "Ben seçilmiş insanım, Mehdiyim" tartışmalarının ardından Sarallar çetesi tarafından çadır mahkemesinde yargılandığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Necati Şaşmaz, sessiz sedasız hacca gitmiş.

  3. 2022'nin kasım ayında katıldığı programda uzun süredir konuşulan 'Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak' iddialarına da açıklık getiren Necati Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" diyerek sevenlerini heyecanlandırmıştı.

    2022'nin kasım ayında katıldığı programda uzun süredir konuşulan 'Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak' iddialarına da açıklık getiren Necati Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" diyerek sevenlerini heyecanlandırmıştı.

  4. Yıllardır ekranlardan uzak kalan Necati Şaşmaz, senaristler yeni dizi için kolları sıvarken sessiz sedasız hacca gitti.

    Yıllardır ekranlardan uzak kalan Necati Şaşmaz, senaristler yeni dizi için kolları sıvarken sessiz sedasız hacca gitti.

  5. Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın hac fotoğrafları da sosyal medyada ortaya çıktı.

    Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın hac fotoğrafları da sosyal medyada ortaya çıktı.

  6. Fanlar tarafından paylaşılan Şaşmaz'ın son haline "Yıllar acımamış" yorumları yapılırken hac fotoğraflarına "Allah kabul etsin" yorumları geldi.

    Fanlar tarafından paylaşılan Şaşmaz'ın son haline "Yıllar acımamış" yorumları yapılırken hac fotoğraflarına "Allah kabul etsin" yorumları geldi.

  7. Son olarak 'Sarallar Çetesi' soruşturmasında adı geçen Necati Şaşmaz, eski eşi Nagehan Kaşıkçı'nın şikayeti üzerine çetenin sözde mahkemesinde yargılamaları yaptığı iddia edilen Erdal Acar tarafından yargılandığını anlatmıştı.

    Son olarak 'Sarallar Çetesi' soruşturmasında adı geçen Necati Şaşmaz, eski eşi Nagehan Kaşıkçı'nın şikayeti üzerine çetenin sözde mahkemesinde yargılamaları yaptığı iddia edilen Erdal Acar tarafından yargılandığını anlatmıştı.

  8. Bodrum'da sevgilisi Tuğçe Erön için mekan kapatıp doğum günü partisi yapmasıyla da gündeme gelen Necati Şaşmaz, boşanma davasında gündeme bomba gibi düşen "Ben seçilmiş kişiyim, Mehdiyim" dediği ses kaydıyla herkesi şaşırtmıştı.

    Bodrum'da sevgilisi Tuğçe Erön için mekan kapatıp doğum günü partisi yapmasıyla da gündeme gelen Necati Şaşmaz, boşanma davasında gündeme bomba gibi düşen "Ben seçilmiş kişiyim, Mehdiyim" dediği ses kaydıyla herkesi şaşırtmıştı.