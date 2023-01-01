İstanbul'da Üst Yoldan D-100'E Otomobil Düştü

Mevlana Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeki sürücü Bünyamin D., henüz belirlenemeyen nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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