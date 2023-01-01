İstanbul'da Üst Yoldan D-100'E Otomobil Düştü
İstanbul Zeytinburnu'nda üst yoldan D-100 (E-5) kara yolu yan yola otomobil düştü.
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Mevlana Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeki sürücü Bünyamin D., henüz belirlenemeyen nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten D-100 kara yolu yan yola düştü.
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İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Polisin güvenlik önlemi aldığı kaza nedeniyle Topkapı istikametinde yan yol trafiğe kapandı. Aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
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Öte yandan görgü tanıklarınca sürücünün sara hastası olduğu, kaza yapmadan önce nöbet geçirdiği iddia edildi.