Sel Sonrası Karadeniz Renk Değiştirdi
Bartın Irmağı'nın Karadeniz'e döküldüğü bölgede deniz renk değiştirdi. Taşkınların neden olduğu çamurlu su deniz yüzeyinde geniş bir alanı kapladı.
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Şiddetli yağışların neden olduğu seller, Karadeniz'in rengini değiştirdi.
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Hafta sonu Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan şiddetli yağış Bartın?da da taşkınlara neden oldu.
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Bartın Irmağının taşması ile kent merkezinde ırmak yatağına yakın noktadaki işyerleri sular altında kaldı.
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Kentin farklı bölgelerinde dere yataklarının taşması ve yaka selleri nedeniyle çok sayıda işyeri ve konut zarar gördü.
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Sel sonrası Karadeniz renk değiştirdi - 5 Bartın Irmağının Karadeniz?e döküldüğü Boğaz mevkiinde ise deniz yüzeyi çamur rengini aldı. Çamurlu suyun deniz yüzeyinin büyük bir bölümünü kapladığı görüldü. Denizden dalgalarla kıyıya vuran odun ve çeşitli atık malzemeler ise 3 kilometre uzunluğa sahip İnkumu plajında kirliliğe neden oldu.
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Sel sonrası Bartın?da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla deniz suyunun halk sağlığını olumsuz etkileyebileceği ve salgın hastalıklara neden olabileceği değerlendirilerek 10-11 ve 12 Temmuz tarihlerinde 3 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştı.