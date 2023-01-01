Sel sonrası Karadeniz renk değiştirdi - 5 Bartın Irmağının Karadeniz?e döküldüğü Boğaz mevkiinde ise deniz yüzeyi çamur rengini aldı. Çamurlu suyun deniz yüzeyinin büyük bir bölümünü kapladığı görüldü. Denizden dalgalarla kıyıya vuran odun ve çeşitli atık malzemeler ise 3 kilometre uzunluğa sahip İnkumu plajında kirliliğe neden oldu.