Termometreler 44 Dereceyi Gösterecek
Antalya'da sıcak hava bunalttı
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Sıcak hava dalgasının etkisini gösterdiği Antalya'da, termometreler 37 dereceyi gördü.
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Kuzeyden esen rüzgarın etkisiyle nemin yüzde 4'e düştüğü kentte, sıcak hava bunalttı.
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Serinlemek için denize gidenler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.
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Temmuz ayı mevsim normali 34,2 derece olan kentte, sıcaklığın yarın da artması bekleniyor.
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Son olarak 2000 yılı temmuz ayında 45 derece ile ayın en yüksek sıcaklığına ulaşılan kentte, sıcaklığın cuma ve cumartesi günü de 44 dereceye çıkması öngörülüyor.
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