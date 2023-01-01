Milyoner'de Şaşırtan Anlar!
Seyirciye güvenmemenin sonu pahalıya patladı
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Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumunu üstlendiği fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Yarışmaya katılan Melda Kara isimli yarışmacı, seyircilerin verdiği yanıta güvenmeyince sonuç karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.
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Türk televizyonlarının en beğenilen yarışma programlarından biri olarak yıllardır ekranlarda fırtına estiren "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor.
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Spordan sanata, sinemadan tarihe kadar pek çok alanda soruların yer aldığı yarışmada 1 milyon TL değerindeki büyük ödüle ulaşmak isteyen yarışmacılar kıyasıya bir mücadele örneği sergiliyor.
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Geçtiğimiz akşam yeni bölümü yayınlanan yarışmaya katılan Melda Kara, verdiği yanıtlarla geceye damga vurdu.
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Aslen Trabzonlu olan 21 yaşındaki yarışmacı, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tam burslu olarak psikoloji eğitimi aldığını anlatarak yarışmaya hızlı bir giriş yaptı.
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Erasmus için Almanya'ya giden Kara, staj için de Almanya'ya gitmek istediğini ve hatta yüksek lisansını da orada yapmak istediğini ifade etti.
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İtalyanca, Almanca ve İngilizce bildiğini dile getiren Kara, piyano da çaldığını sözlerine ekledi.
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Kültürel birikimiyle Kenan İmirzalıoğlu'nu hayran bırakan Kara, ilk soruları kolaylıkla yanıtlamayı başardı.
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Joker haklarını da kullanmayı ihmal etmeyen yarışmacı, 6. soruda ise büyük bir şok yaşadı.
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10.000 TL değerindeki soruya ulaşmayı başaran yarışmacı "Bizim vilayet Meclis-i Mebusan'a 5 mebus yolladı" cümlesini kuran biri hangi yüzyılda yaşamış olabilir?" sorusuna yanıt vermekte zorlandı.
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"A-16'ıncı", "B-17'inci", "C-18'inci" ve "D-19'uncu" seçeneklerine göz gezdiren yarışmacı, seyirci joker hakkını kullanmak istedi.
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Seyirciler ise %15 A, %7 B, %33 C ve %45 D seçeneğinde karar kıldı.
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Seyircilerin yanıtına güvenmeyen Kara, C Şıkkı 18'inci seçeneğini işaretledi.
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Ancak doğru yanıt D Şıkkı 19'uncu yüzyıl olacaktı.
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Yanıtı gördükten sonra büyük bir şok yaşayan Kara, yarışmaya veda etti.