Ödem Ve Yağı Anında Yok Ediyor
Yağı kasa dönüştüren mucize besin!
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Yaz mevsiminde istediğiniz kıyafetin içine girmek için uzmanlar tarafından önerilen yağ yakan bu besinleri tüketebilirsiniz. Hem sağlıklı hem de kilo vermeye etkisi olan bu besinler sayesinde kemiklerini güçlendirerek daha fit bir görünüme kavuşabilirsiniz. İşte yağı kasa dönüştüren şans vermeniz gereken o besinlerin listesi...
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Tüm dünyada vücut oranı belirli standart bir aralıkta bulunur. Yapılan araştırmaya göre; bu oran kadınlar için %20 - %25 iken erkeklerde %8 ile %14 arasındadır.
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Bazı insanlarda normal vücut oranına göre daha fazla olan yağ kütlesi istenmeyen sağlık problemlerine de yol açıyor. Yaşam kalitesini de azaltan bu durumu yok etmek için yağı kasa dönüştüren daha sağlıklı olan besinler tüketebilirsiniz.
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Zayıflamaya karar verdikten sonra bunu yaşam biçimi haline getirip öbür boyu sağlıklı bir şekilde beslenerek daha sağlıklı ve güçlü kemiklere sahip olabilirsiniz.
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YABAN MERSİNİ Bunun için tüketmeniz gereken besinler arasında en başlarda yer alan besinlerden biri yaban mersini meyvesidir. Yaban mersini tüketerek vücudunuzda oluşan fazla yağ kütlesini yok edebilirsiniz.
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Ayrıca yaban mersini meyvesinin içeriğinde yer alan vitaminler sayesinde yüksek tansiyon gibi kronik hastalıkların azaltılmasına da yardımcı oluyor.
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Baklagiller içeriğindeki lifler sayesinde kabızlığını azaötarak sindirim sistemine yardımcı olur. Faydaları saymakla bitmeyen baklagiller vücut direncini da arttırıyor.
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MERCİMEK VE BAKLAGİLLER TÜKETMEYİ İHMAL ETMEYİN American Journal of Clinical Nutrition'daki sistematik bir inceleme, mercimek ve baklagilleri düzenli olarak tüketen insanlarda önemli bir kilo kaybı oluşturduklarını tespit etti.
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ARA ÖĞÜNLERİN KURTARICISI Armut, karın yağlarını yakma konusunda inanılmaz bir performans gösteren besinler arasında yer alıyor. En lifli meyveler arasında yer alan armudun içinde meyve başına yaklaşık 6 gram lif bulunuyor.
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Özellikle ara öğünlerde ağır ve kalori yiyecekler tüketmek yerine armudu şans verebilirsiniz. Böylelikle kilo verirken bağırsakları hareketlendirerek karın şişliğinizi yok edebilirsiniz.
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AVOKADO Nutrients dergisindeki bu yayına göre, düzenli olarak avokado da dahil olmak üzere meyve ve sebze tüketen kadınlar, bu yiyecekleri yemeyenlere göre dört yıllık bir süre içinde daha fazla kilo verdiği tespit edildi
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SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN! Sağlıklı besinler tükettiğinizde bunları su ile desteklemeniz gerekiyor. Bu yüzden uzmanlara göre yaktığınız yağları yok etmek için her gün en az 12 bardak su tüketmeniz gerekmektedir.
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MANTAR Mantar, içeriğinde yer alan D vitamini sayesinde kas ve kemik gelişimini destekleyerek kilo vermenizi sağlar.
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Protein bakımından da zengin olan mantarı etli yemekler yerine tercih edebilirsiniz. Böylece doğru protein olarak yağlarınız kasa dönüştürebilir daha sağlıklı bir vücüda sahip olabilirsiniz.