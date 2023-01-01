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Dağların İçini Oyup Gizlice Yapmışlar!

Dağların içini oyup gizlice yapmışlar!

  1. Hatay'ın Samandağ ilçesinde Roma döneminde esirlere yaptırılan Titus Tüneli ve yakınındaki Beşikli Mağara, FPV dronla görüntülendi.

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde Roma döneminde esirlere yaptırılan Titus Tüneli ve yakınındaki Beşikli Mağara, FPV dronla görüntülendi.

  2. Dağdan gelen suların taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasını engellemek için Roma İmparatoru Vespasianus'un emriyle Milattan Sonra 69 yılında yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde Milattan Sonra 81 yılında tamamlanan Vespasianus-Titus Tüneli, Hatay'da gezilecek yerler arasında geliyor.

    Dağdan gelen suların taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasını engellemek için Roma İmparatoru Vespasianus'un emriyle Milattan Sonra 69 yılında yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde Milattan Sonra 81 yılında tamamlanan Vespasianus-Titus Tüneli, Hatay'da gezilecek yerler arasında geliyor.

  3. Esirlerin çalıştırılarak yaptırıldığı tünel, her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

    Esirlerin çalıştırılarak yaptırıldığı tünel, her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

  4. Mimarisiyle yurt içi ve dışından gelenlerin beğenisini toplayan tünel, 1380 metre uzunluğu, 7 metre yüksekliği ve 6 metre genişliğiyle dikkati çekiyor.

    Mimarisiyle yurt içi ve dışından gelenlerin beğenisini toplayan tünel, 1380 metre uzunluğu, 7 metre yüksekliği ve 6 metre genişliğiyle dikkati çekiyor.

  5. FPV dronla görüntülenen Titus Tüneli ve içerisinde bölümler halinde 12 mezarın bulunduğu Beşikli Mağara, çoğunlukla birlikte geziliyor.

    FPV dronla görüntülenen Titus Tüneli ve içerisinde bölümler halinde 12 mezarın bulunduğu Beşikli Mağara, çoğunlukla birlikte geziliyor.

  6. Tünel inşasında Roma lejyonları ve köleler çalışmıştır.

    Tünel inşasında Roma lejyonları ve köleler çalışmıştır.

  7. Tümüyle dağ içine oyulan tünel bin 380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindedir.

    Tümüyle dağ içine oyulan tünel bin 380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindedir.

  8. Tünelin deniz tarafındaki girişine göre sağ tarafta 100 metre kadar uzaklıkta bulunan Beşikli Mağara, kaya mezarlarının en geniş ve en ünlülerinden olup, içerisinde bölümler halinde on iki mezar vardır. Mezarlar birbirlerinden duvarlar ile ayrılmıştır.

    Tünelin deniz tarafındaki girişine göre sağ tarafta 100 metre kadar uzaklıkta bulunan Beşikli Mağara, kaya mezarlarının en geniş ve en ünlülerinden olup, içerisinde bölümler halinde on iki mezar vardır. Mezarlar birbirlerinden duvarlar ile ayrılmıştır.

  9. Bu taş mezarlar, taş sütunlar ve kemerlerin birbirine bağladığı bölümler halinde olup, yukarıdan aşağıya yine taş merdivenlerle inilmektedir.

    Bu taş mezarlar, taş sütunlar ve kemerlerin birbirine bağladığı bölümler halinde olup, yukarıdan aşağıya yine taş merdivenlerle inilmektedir.

  10. Kayaların oyulması ile meydana getirilen, yer yer kapıların açıldığı bölümlerdeki sütunlar, sütun başlıkları, kademeler ve üst örtüyü kısmen süsleyen motifler orijinallerine uygun biçimde yapılmıştır.

    Kayaların oyulması ile meydana getirilen, yer yer kapıların açıldığı bölümlerdeki sütunlar, sütun başlıkları, kademeler ve üst örtüyü kısmen süsleyen motifler orijinallerine uygun biçimde yapılmıştır.

  11. Samandağ İlçesine 5 kilometre uzaklıkta olan Titus Tüneli'ne Samandağ'dan hareket eden servislerle gidilebilir. Özel araçla gidenler yön tabelalarını takip ederek ulaşabilirler. Aynı zamanda önemli bir antik liman kenti olan Seleucia Pieria da görülebilir.

    Samandağ İlçesine 5 kilometre uzaklıkta olan Titus Tüneli'ne Samandağ'dan hareket eden servislerle gidilebilir. Özel araçla gidenler yön tabelalarını takip ederek ulaşabilirler. Aynı zamanda önemli bir antik liman kenti olan Seleucia Pieria da görülebilir.