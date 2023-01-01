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Anadolu Parsı'nı Avlayana 1,2 Milyon Lira Ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Anadolu Parsı'nın avlanmasına izin verildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

  1. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Anadolu Parsı'nın avlanmasına izin verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve avlayan kişilere 1 milyon 200 bin lira para cezası uygulanacağını açıkladı.

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Anadolu Parsı'nın avlanmasına izin verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve avlayan kişilere 1 milyon 200 bin lira para cezası uygulanacağını açıkladı.

  2. DKMP'den yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Parsı'nın ülkede izinin sürülmesi ve neslinin korunması çalışmalarının yıllardır gayretle sürdüğü ve Anadolu coğrafyasının sahip olduğu nadir türün avlanmasına izin verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan ?Av ve Yaban Hayvanları Tazminat Bedelleri? başlıklı tablonun herhangi bir avlanma bedelini göstermediği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: ?Aksine koruma altındaki türleri avlayan ya da yasa dışı avlanma yapan kişilere, idari para cezası yanında kesilen tazminat miktarlarını içermektedir. Tabloda geçen 'av' ibaresi, nesli tehlike altındaki türün avlatılacağını değil, 'türün tahribatına yönelik her türlü yasa dışı olayın gerçekleşmesi halinde tazminata konu edileceğini' ifade etmektedir.?

    DKMP'den yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Parsı'nın ülkede izinin sürülmesi ve neslinin korunması çalışmalarının yıllardır gayretle sürdüğü ve Anadolu coğrafyasının sahip olduğu nadir türün avlanmasına izin verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan ?Av ve Yaban Hayvanları Tazminat Bedelleri? başlıklı tablonun herhangi bir avlanma bedelini göstermediği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: ?Aksine koruma altındaki türleri avlayan ya da yasa dışı avlanma yapan kişilere, idari para cezası yanında kesilen tazminat miktarlarını içermektedir. Tabloda geçen 'av' ibaresi, nesli tehlike altındaki türün avlatılacağını değil, 'türün tahribatına yönelik her türlü yasa dışı olayın gerçekleşmesi halinde tazminata konu edileceğini' ifade etmektedir.?

  3. ?Nesli tehlike altındaki en hassas türlerimizden biri olan Anadolu Parsı'nın avlanmasının kesinlikle yasak olduğunun bir kez daha hatırlatılmasında fayda vardır. Bu minvalde yıllardır izini sürmek ve neslini korumak için gayret gösterdiğimiz bu nadir türümüzün avlanmasına izin verilmesiyle ilgili asılsız iddialar bir yana, avlayan kişilere uygulanacak para cezasında 2023 yılı başında artırıma gidilmiş ve tutar 1 milyon 200 bin liraya çıkarılmıştır. Anadolu Parsı'nın avlanması durumunda, 105 bin liraya kadar idari para cezası ve 1 milyon 200 bin lira tazminat bedelinin yanı sıra 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağını kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.?

    ?Nesli tehlike altındaki en hassas türlerimizden biri olan Anadolu Parsı'nın avlanmasının kesinlikle yasak olduğunun bir kez daha hatırlatılmasında fayda vardır. Bu minvalde yıllardır izini sürmek ve neslini korumak için gayret gösterdiğimiz bu nadir türümüzün avlanmasına izin verilmesiyle ilgili asılsız iddialar bir yana, avlayan kişilere uygulanacak para cezasında 2023 yılı başında artırıma gidilmiş ve tutar 1 milyon 200 bin liraya çıkarılmıştır. Anadolu Parsı'nın avlanması durumunda, 105 bin liraya kadar idari para cezası ve 1 milyon 200 bin lira tazminat bedelinin yanı sıra 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağını kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.?