Dünyanın En Güçlü Ve En Zayıf Pasaportları Belli Oldu

Diğer taraftan, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) son istatistiklerine göre, Asya-Pasifik bölgesinde hava yolculuğu için uluslararası yolcu talebi hala Covid-19 öncesi seviyelerin beşte birinden daha az bulunuyor. Bununla birlikte, seyahat kısıtlamaları hafifledikçe, düşük dereceli pasaportların nüfuzunu geri kazanmaya başladığına dair umut verici işaretler var. Rapora göre, Hindistan pasaportu sahipleri artık pandemi öncesi sahip oldukları seyahat özgürlüğüne benzer bir seyahat özgürlüğüne sahipler ve 2020'deki yalnızca 23 varış noktasıyla karşılaştırıldığında dünya çapında 57 varış noktasına sınırsız erişimleri bulunuyor. Diğer taraftan, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rus pasaportu sahipleri dünyanın geri kalanından her zamankinden daha fazla kopmuş durumda bulunuyor. Rus pasaportu şu anda listede 50. sırada yer alıyor.