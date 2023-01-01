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Yaz Aylarının Kurtarıcısı: Kantaron Yağı Nedir, Nasıl Kullanılır?

Kantaron yağı nasıl yapılır?

  1. Kantaron yağı, kullanımı antik Yunan?a kadar uzanan, botanik adı hypericum perforatum olan kantaron çiçeğinden elde edilir. Kantaron çiçeğinde ruh halini etkilediği düşünülen hiperisin ve hiperforin dahil birçok aktif madde bulunur. Yetiştiği bölge ve boyut farklılığına göre yaklaşık 40 farklı çeşit kantaron bitkisi bulunur ve küçük, yıllık bir bitkidir. Geleneksel olarak yara, yüksek ateş, depresyon ve midede şişkinlik gibi bazı sorunları tedavi etmek için kullanılmıştır. Kantaron yağının sarı ve kırmızı olmak üzere iki çeşidi vardır.

    Kantaron yağı, kullanımı antik Yunan?a kadar uzanan, botanik adı hypericum perforatum olan kantaron çiçeğinden elde edilir. Kantaron çiçeğinde ruh halini etkilediği düşünülen hiperisin ve hiperforin dahil birçok aktif madde bulunur. Yetiştiği bölge ve boyut farklılığına göre yaklaşık 40 farklı çeşit kantaron bitkisi bulunur ve küçük, yıllık bir bitkidir. Geleneksel olarak yara, yüksek ateş, depresyon ve midede şişkinlik gibi bazı sorunları tedavi etmek için kullanılmıştır. Kantaron yağının sarı ve kırmızı olmak üzere iki çeşidi vardır.

  2. İki çeşidi de aynı bitkiden yapılır; fakat sarı kantaron yağı kurutulmuş, kırmızı kantaron yağı ise taze toplanmış kantaron bitkisinden yapılır. Kantaron yağı, doğru dozda kullanılırsa birçok faydası görülebilir.

    İki çeşidi de aynı bitkiden yapılır; fakat sarı kantaron yağı kurutulmuş, kırmızı kantaron yağı ise taze toplanmış kantaron bitkisinden yapılır. Kantaron yağı, doğru dozda kullanılırsa birçok faydası görülebilir.

  3. KANTARON YAĞI NASIL YAPILIR? Kantaron yağı, kantaron bitkisinin kuru ya da taze hali kullanılarak iki şekilde yapılabilir. Kırmızı kantaron yağı, kantaron bitkisinin taze haliyle yapılır. Kantaron yağının yapılışı şöyledir: Kantaron yağı yapmak için öncelikle kantaron bitkisini en az bir gün kurutmanız gerekir. Yapraklar solduktan sonra temiz ve yeterince büyük bir kavanoza aktarınız. İsteğe göre zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Yağı ekledikten sonra çiçekli kısımların yağla iyice temas etmesi için çiçekleri ezebilir ya da doğrayabilirsiniz. Fazla nemin buharlaşmasını sağlamak için kavanozun üstünü bir tülbentle örtmeniz faydalı olur. Hazırladığınız karışımı iki hafta kadar demlendiriniz. Çiçekler demlendikçe yağın rengi kırmızıya dönecektir. Bazı bitki uzmanları güneş ışığında demlendirmeyi önerirken bazı bitki uzmanları ise karanlıkta demlendirmeyi önerir. Her iki yöntem de yağ yapmak için işe yarar.

    KANTARON YAĞI NASIL YAPILIR? Kantaron yağı, kantaron bitkisinin kuru ya da taze hali kullanılarak iki şekilde yapılabilir. Kırmızı kantaron yağı, kantaron bitkisinin taze haliyle yapılır. Kantaron yağının yapılışı şöyledir: Kantaron yağı yapmak için öncelikle kantaron bitkisini en az bir gün kurutmanız gerekir. Yapraklar solduktan sonra temiz ve yeterince büyük bir kavanoza aktarınız. İsteğe göre zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Yağı ekledikten sonra çiçekli kısımların yağla iyice temas etmesi için çiçekleri ezebilir ya da doğrayabilirsiniz. Fazla nemin buharlaşmasını sağlamak için kavanozun üstünü bir tülbentle örtmeniz faydalı olur. Hazırladığınız karışımı iki hafta kadar demlendiriniz. Çiçekler demlendikçe yağın rengi kırmızıya dönecektir. Bazı bitki uzmanları güneş ışığında demlendirmeyi önerirken bazı bitki uzmanları ise karanlıkta demlendirmeyi önerir. Her iki yöntem de yağ yapmak için işe yarar.

  4. Yağı demlendirdikten sonra süzün ve bir iki gün daha bekletiniz. Muhtemelen kavanozun dibinde bir kalıntı tabakası oluşacaktır. Yağı dikkatli bir şekilde temiz bir kavanoza dökün ancak yağın demlendiği kavanozun dibindeki kalıntıyı eklemezseniz yağınızın raf ömrü daha uzun olacaktır. Hazırladığınız yağı serin ve ışıktan uzak bir yerde muhafaza etmeniz yağın bozulmaması için önemlidir. Yağınızda küf, bozulma ve kötü koku belirtileri oluşursa kullanmayınız. Hazırladığınız yağı merhem ve krem yapmak için de kullanabilirsiniz.

    Yağı demlendirdikten sonra süzün ve bir iki gün daha bekletiniz. Muhtemelen kavanozun dibinde bir kalıntı tabakası oluşacaktır. Yağı dikkatli bir şekilde temiz bir kavanoza dökün ancak yağın demlendiği kavanozun dibindeki kalıntıyı eklemezseniz yağınızın raf ömrü daha uzun olacaktır. Hazırladığınız yağı serin ve ışıktan uzak bir yerde muhafaza etmeniz yağın bozulmaması için önemlidir. Yağınızda küf, bozulma ve kötü koku belirtileri oluşursa kullanmayınız. Hazırladığınız yağı merhem ve krem yapmak için de kullanabilirsiniz.

  5. KANTARON YAĞI NASIL KULLANILIR? Kantaron yağını dahili olarak kullanmayı isterseniz öncelikle hekiminizin önerdiği dozda kullanın. Kantaron yağını aşırı doz riski olmaması için kantaronun diğer formları ile birlikte dahili olarak kullanmayınız. Yağı; ciltte oluşan yanık, sıyrık ve yaraların üstüne döküp masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Saçınıza da aynı şekilde masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Saça uygulandıktan sonra saç durulanmalıdır. Fazla alımında yan etkiler oluşabilir.

    KANTARON YAĞI NASIL KULLANILIR? Kantaron yağını dahili olarak kullanmayı isterseniz öncelikle hekiminizin önerdiği dozda kullanın. Kantaron yağını aşırı doz riski olmaması için kantaronun diğer formları ile birlikte dahili olarak kullanmayınız. Yağı; ciltte oluşan yanık, sıyrık ve yaraların üstüne döküp masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Saçınıza da aynı şekilde masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Saça uygulandıktan sonra saç durulanmalıdır. Fazla alımında yan etkiler oluşabilir.