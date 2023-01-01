Porsche'den Elektrikli Saygı Duruşu

Vision 357 Speedster, tasarım açısından 356'ya bir saygı duruşu niteliği taşısa da, teknolojik olarak üstü kapalı kardeşinden en büyük farkı tamamen elektrikli olması. Araç Porsche 718 GT4 e-performans teknolojisinden faydalanıyor. Aracın elektrik motorları ve pili Mission R'den, şasisi ise 718 GT4 Clubsport'tan geliyor.