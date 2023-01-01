Porsche'den Elektrikli Saygı Duruşu
Porsche Vision 357 Speedster
-
8 Haziran 1948'de Porsche adını taşıyan ve genel kullanım iznini alan ilk otomobil 356 No. 1 Roadster oldu.
-
75. yılını kutlayan Porsche, Ocak ayında ilk modeli 356'ya selam niteliğinde tanıttığı konseptinin üstü açık kardeşini görücüye çıkardı.
-
Porsche, bu hafta düzenlenecek ünlü Goodwood Hız Festivali'nin 30. yıl dönümünü Porsche Vision 357 Speedster ile kutlayacak.
-
Vision 357 Speedster, tasarım açısından 356'ya bir saygı duruşu niteliği taşısa da, teknolojik olarak üstü kapalı kardeşinden en büyük farkı tamamen elektrikli olması. Araç Porsche 718 GT4 e-performans teknolojisinden faydalanıyor. Aracın elektrik motorları ve pili Mission R'den, şasisi ise 718 GT4 Clubsport'tan geliyor.
-
Ön taraftaki dört parçalı farlar 356'yı çağrıştıran yuvarlak bir tasarıma sahip.
-
Aracın 356'ya selam veren bir noktası da arka tarafta yer alan ızgara tasarımı.
-
Porsche, Goodwood Hız Festivali'nde sergilenecek olan bu özel modelin yanında 15'ten fazla yeni ve klasik model görücüye çıkaracak.