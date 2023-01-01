İzmir, Muğla Ve Kahramanmaraş'ta Orman Yangınları
Alevlerle mücadele sürüyor
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İzmir?in Urla, Muğla?nın Bodrum ve Kahramanmaraş?ın Dulkadiroğlu ilçelerinde orman yangını çıktı. Urla?daki yangın 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Bodrum ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki yangınlarda ise alevlerle mücadele sürüyor.
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İzmir'in Urla ilçesi Demircili koyundaki makilik alanda saat 13.30'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
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Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz ve 3 dozerle müdahale etti.
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Yangın 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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BİR YANGIN HABERİ DE BODRUM'DAN Urla?daki yangın haberinin ardından bir yangın haberi de Muğla?nın Bodrum ilçesinden geldi.
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Milas-Bodrum karayolu havalimanı kavşağında saat 14.40 sıralarında yol kenarındaki otların tutuşması ile yangın başladı.
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Yangın, ormanlık alana sıçradı. Karadan ve havadan müdahalenin devam ettiği yanına havadan 7 helikopter ve 3 uçak, karadan 35 arazöz ve su tankeri, 4 dozer ve yaklaşık 200 orman yangın işçisi söndürme çalışmasına katılıyor.
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Yangına Milas ve Bodrum belediyelerinin su tankerleri, yangın gönüllüleri, Jandarma ve Polis TOMA?ları ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları ile de müdahale ediliyor.
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Kahramanmaraş?ın Dulkadiroğlu ilçesinde de orman yangını başladı. İlçedeki Çamlık mevkisinde kırsal alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
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İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye bir helikopter yangın söndürme ekibi, arazöz, su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi. Ekipler, yangının bölgeye yakın olan evlere sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.