EA Sports FC24 Ön Siparişe Açıldı:
İşte oyunla ilgili tüm bilinenler
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FIFA lisansı sona erdiği için ismini EA Sports FC24 olarak güncelleyen oyunun ön sipariş fiyatları belli oldu.
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Kadın Futbolcular ile Erkek Futbolcular artık aynı takımda kullanılabilecek.
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DÜŞÜK RATİNGLER GELİŞTİRİLEBİLECEK Öte yandan Ultimate Team Evolutions özelliği sayesinde artık düşük ratingli futbolcular geliştirilebilecek.
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FUTBOLCULAR DAHA GERÇEKÇİ HAREKET EDECEK HypermotionV Teknolojisi sayesinde ise saha içerisindeki oyuncular artık daha gerçekçi hareket edecek.
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PLAYSTYLES TEKNOLOJİSİ Opta'nın PlayStyles teknolojisi ile artık her oyuncunun kendine has bir oynanış tarzı olacak.
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ÖN SİPARİŞ FİYATI BELLİ OLDU EA Sports FC24'ün ön sipariş fiyatları ise şöyle: PLAYSTATİON VE XBOX: Standart Edition 1399 TL Ultimate Edition 1999 TL BİLGİSAYAR: Standart Edition 1199 TL Ultimate Edition 1699 TL EA Sports FC24, 29 Eylül?de oyunseverler ile buluşacak.
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ÖN SİPARİŞ FİYATI BELLİ OLDU EA Sports FC24'ün ön sipariş fiyatları ise şöyle: PLAYSTATİON VE XBOX: Standart Edition 1399 TL Ultimate Edition 1999 TL BİLGİSAYAR: Standart Edition 1199 TL Ultimate Edition 1699 TL EA Sports FC24, 29 Eylül?de oyunseverler ile buluşacak.