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EA Sports FC24 Ön Siparişe Açıldı:

İşte oyunla ilgili tüm bilinenler

  1. FIFA lisansı sona erdiği için ismini EA Sports FC24 olarak güncelleyen oyunun ön sipariş fiyatları belli oldu.

    FIFA lisansı sona erdiği için ismini EA Sports FC24 olarak güncelleyen oyunun ön sipariş fiyatları belli oldu.

  2. Kadın Futbolcular ile Erkek Futbolcular artık aynı takımda kullanılabilecek.

    Kadın Futbolcular ile Erkek Futbolcular artık aynı takımda kullanılabilecek.

  3. DÜŞÜK RATİNGLER GELİŞTİRİLEBİLECEK Öte yandan Ultimate Team Evolutions özelliği sayesinde artık düşük ratingli futbolcular geliştirilebilecek.

    DÜŞÜK RATİNGLER GELİŞTİRİLEBİLECEK Öte yandan Ultimate Team Evolutions özelliği sayesinde artık düşük ratingli futbolcular geliştirilebilecek.

  4. FUTBOLCULAR DAHA GERÇEKÇİ HAREKET EDECEK HypermotionV Teknolojisi sayesinde ise saha içerisindeki oyuncular artık daha gerçekçi hareket edecek.

    FUTBOLCULAR DAHA GERÇEKÇİ HAREKET EDECEK HypermotionV Teknolojisi sayesinde ise saha içerisindeki oyuncular artık daha gerçekçi hareket edecek.

  5. PLAYSTYLES TEKNOLOJİSİ Opta'nın PlayStyles teknolojisi ile artık her oyuncunun kendine has bir oynanış tarzı olacak.

    PLAYSTYLES TEKNOLOJİSİ Opta'nın PlayStyles teknolojisi ile artık her oyuncunun kendine has bir oynanış tarzı olacak.

  6. ÖN SİPARİŞ FİYATI BELLİ OLDU EA Sports FC24'ün ön sipariş fiyatları ise şöyle: PLAYSTATİON VE XBOX: Standart Edition 1399 TL Ultimate Edition 1999 TL BİLGİSAYAR: Standart Edition 1199 TL Ultimate Edition 1699 TL EA Sports FC24, 29 Eylül?de oyunseverler ile buluşacak.

    ÖN SİPARİŞ FİYATI BELLİ OLDU EA Sports FC24'ün ön sipariş fiyatları ise şöyle: PLAYSTATİON VE XBOX: Standart Edition 1399 TL Ultimate Edition 1999 TL BİLGİSAYAR: Standart Edition 1199 TL Ultimate Edition 1699 TL EA Sports FC24, 29 Eylül?de oyunseverler ile buluşacak.

  7. ÖN SİPARİŞ FİYATI BELLİ OLDU EA Sports FC24'ün ön sipariş fiyatları ise şöyle: PLAYSTATİON VE XBOX: Standart Edition 1399 TL Ultimate Edition 1999 TL BİLGİSAYAR: Standart Edition 1199 TL Ultimate Edition 1699 TL EA Sports FC24, 29 Eylül?de oyunseverler ile buluşacak.

    ÖN SİPARİŞ FİYATI BELLİ OLDU EA Sports FC24'ün ön sipariş fiyatları ise şöyle: PLAYSTATİON VE XBOX: Standart Edition 1399 TL Ultimate Edition 1999 TL BİLGİSAYAR: Standart Edition 1199 TL Ultimate Edition 1699 TL EA Sports FC24, 29 Eylül?de oyunseverler ile buluşacak.