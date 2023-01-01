Antalya'da Yüksek Sıcaklık Nedeniyle Sahile İlgi Düştü

Sıcaklığın en yüksek seviyeye ulaştığı öğle saatlerinde, sahilde yoğunluk olmadığı dikkatti çekti. Sahile gelenler ise sıcaklığı 26 derece olan denize girerek vakit geçirdi. Sıcak hava nedeniyle kentin ana arterlerinde de yoğunluk yaşanmadığı görüldü.