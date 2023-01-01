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Yasak Sona Erdi: Van Gölü'nde Balıkçılar Ağlarını Suya Bıraktı

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalinin üreme döneminde başlatılan 3 aylık av yasağı sona erdi.

  1. Yasak sona erdi: Van Gölü'nde balıkçılar ağlarını suya bıraktı - 1 Van Gölü?nün endemik türü olan inci kefalini koruma çalışmaları kapsamında, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı uygulanıyor. İnci kefali Van Gölü?nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşasa da üreme döneminde tatlı sulara göç ediyor.

    Yasak sona erdi: Van Gölü'nde balıkçılar ağlarını suya bıraktı - 1 Van Gölü?nün endemik türü olan inci kefalini koruma çalışmaları kapsamında, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı uygulanıyor. İnci kefali Van Gölü?nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşasa da üreme döneminde tatlı sulara göç ediyor.

  2. Gölün tuzlu ve sodalı suyundan derelerdeki tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıkların bu göç yolculuğu binlerce kişi tarafından izleniyor.

    Gölün tuzlu ve sodalı suyundan derelerdeki tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıkların bu göç yolculuğu binlerce kişi tarafından izleniyor.

  3. Vanlı balıkçılar için geçim kaynağı olan inci kefalleri bu dönemde bölge turizmine de katkı sunuyor.

    Vanlı balıkçılar için geçim kaynağı olan inci kefalleri bu dönemde bölge turizmine de katkı sunuyor.

  4. İnci kefali için başlatılan av yasağı kapsamında kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi için de yoğun tedbirler alınıyor. Vanlı balıkçılar da bu av yasak döneminde teknelerini karaya çıkartıp bakım ve onarımını yapıp yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamlıyor.

    İnci kefali için başlatılan av yasağı kapsamında kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi için de yoğun tedbirler alınıyor. Vanlı balıkçılar da bu av yasak döneminde teknelerini karaya çıkartıp bakım ve onarımını yapıp yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamlıyor.

  5. Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefali için 15 Nisan?da başlayan av yasağı sona erdi. Sezonun başlamasıyla birlikte balıkçılar 3 aylık bir aranın ardından ağlarını Van Gölü?ne atıp ?Vira bismillah? dedi.

    Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefali için 15 Nisan?da başlayan av yasağı sona erdi. Sezonun başlamasıyla birlikte balıkçılar 3 aylık bir aranın ardından ağlarını Van Gölü?ne atıp ?Vira bismillah? dedi.

  6. Van Gölü kıyısındaki Yaylıyaka Mahallesi'nde yıllardır balıkçılıkla uğraşan Ahmet Çıkla, "İnci kefali için başlatılan 3 aylık av yasağı sona erdi. Umarız bereketli bir sezon geçiririz. Gerçi bu yıl kuraklık nedeniyle balığın göçünü gerçekleştirdiği dereler kurudu. Kuraklık balıkları da etkiledi" diye konuştu.

    Van Gölü kıyısındaki Yaylıyaka Mahallesi'nde yıllardır balıkçılıkla uğraşan Ahmet Çıkla, "İnci kefali için başlatılan 3 aylık av yasağı sona erdi. Umarız bereketli bir sezon geçiririz. Gerçi bu yıl kuraklık nedeniyle balığın göçünü gerçekleştirdiği dereler kurudu. Kuraklık balıkları da etkiledi" diye konuştu.