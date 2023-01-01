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Hatay'da ormanlık alanda yangın: Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edildi
O ilçede emlak Ruslardan soruluyor
O ilçede emlak Ruslardan soruluyor

Samsung'dan Apple Vision Pro'ya Rakip Gözlük

Apple'ın WWDC 2023'te tanıttığı Vision Pro gözlüklerine Samsung rakip çıktı.

  1. Apple, fiyatı 3500 dolar olarak duyurulan karma gerçeklik gözlükleriyle gündeme gelmişti.

    Apple, fiyatı 3500 dolar olarak duyurulan karma gerçeklik gözlükleriyle gündeme gelmişti.

  2. SAMSUNG XR GÖZLÜKLERİ TANITABİLİR En yakın rakibi Samsung'un ise 26 Temmuz tarihinde düzenleyceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung XR isimli karma gerçeklik gözlüğünü tanıtacağı öne sürüldü.

    SAMSUNG XR GÖZLÜKLERİ TANITABİLİR En yakın rakibi Samsung'un ise 26 Temmuz tarihinde düzenleyceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung XR isimli karma gerçeklik gözlüğünü tanıtacağı öne sürüldü.

  3. Samsung'un daha önceden VR gözlükler ürettiği ancak çok fazla talep görmediği için üretime ağırlık vermediği belirtildi. Fakat Apple'ın Vision Pro adımı Samsung'u da bu alanda harekete geçirmiş gibi görünüyor.

    Samsung'un daha önceden VR gözlükler ürettiği ancak çok fazla talep görmediği için üretime ağırlık vermediği belirtildi. Fakat Apple'ın Vision Pro adımı Samsung'u da bu alanda harekete geçirmiş gibi görünüyor.