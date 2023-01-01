Samsung'dan Apple Vision Pro'ya Rakip Gözlük
Apple'ın WWDC 2023'te tanıttığı Vision Pro gözlüklerine Samsung rakip çıktı.
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Apple, fiyatı 3500 dolar olarak duyurulan karma gerçeklik gözlükleriyle gündeme gelmişti.
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SAMSUNG XR GÖZLÜKLERİ TANITABİLİR En yakın rakibi Samsung'un ise 26 Temmuz tarihinde düzenleyceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung XR isimli karma gerçeklik gözlüğünü tanıtacağı öne sürüldü.
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Samsung'un daha önceden VR gözlükler ürettiği ancak çok fazla talep görmediği için üretime ağırlık vermediği belirtildi. Fakat Apple'ın Vision Pro adımı Samsung'u da bu alanda harekete geçirmiş gibi görünüyor.