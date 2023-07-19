Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak. Muharrem ayının onuncu günü ise Aşure Günü olarak kutlanıyor. Bu güne özel geleneksel aşure yapılıyor ve komşulara dağıtılıyor. Peki, Aşure Günü ne zaman?