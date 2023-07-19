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Aşure Günü Ne Zaman?

İşte 2023 Aşure Günü tarihi

  1. Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak. Muharrem ayının onuncu günü ise Aşure Günü olarak kutlanıyor. Bu güne özel geleneksel aşure yapılıyor ve komşulara dağıtılıyor. Peki, Aşure Günü ne zaman?

    Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak. Muharrem ayının onuncu günü ise Aşure Günü olarak kutlanıyor. Bu güne özel geleneksel aşure yapılıyor ve komşulara dağıtılıyor. Peki, Aşure Günü ne zaman?

  2. Bereket ve paylaşmanın simgesi olarak kabul edilen aşure, bu yıl yine Muharrem ayının 10. gününde birçok evde yapılmaya başlanacak. İşte, 2023 Aşure Günü tarihi...

    Bereket ve paylaşmanın simgesi olarak kabul edilen aşure, bu yıl yine Muharrem ayının 10. gününde birçok evde yapılmaya başlanacak. İşte, 2023 Aşure Günü tarihi...

  3. İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek.

    İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek.

  4. Buna göre; Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

    Buna göre; Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

  5. Aşure geleneğinin kaynağı konusunda birçok söylence var. Bunlardan biri, Nuh tufanına dayanıyor. Nuh Peygamber, sular çekilip karaya çıkınca, geminin ambarında ne varsa çıkartıp büyük bir kazanda kaynatmış.

    Aşure geleneğinin kaynağı konusunda birçok söylence var. Bunlardan biri, Nuh tufanına dayanıyor. Nuh Peygamber, sular çekilip karaya çıkınca, geminin ambarında ne varsa çıkartıp büyük bir kazanda kaynatmış.

  6. Bazı yörelerimizde Hz. Hüseyin?e yas olarak algılanır, Kerbela şehitlerinin ruhlarına varması dilenir. Bir başka inanca göre birçok uğurlu olayın bugün gerçekleştiği söylenir. Âdem?in tövbesi bugün kabul edilmiş, İbrahim Nemrut ateşinden, Musa Firavun zulmünden bugün kurtulmuş. Eyüp bugün şifa bulmuş...

    Bazı yörelerimizde Hz. Hüseyin?e yas olarak algılanır, Kerbela şehitlerinin ruhlarına varması dilenir. Bir başka inanca göre birçok uğurlu olayın bugün gerçekleştiği söylenir. Âdem?in tövbesi bugün kabul edilmiş, İbrahim Nemrut ateşinden, Musa Firavun zulmünden bugün kurtulmuş. Eyüp bugün şifa bulmuş...