Black Mirror Gerçek Oldu!

Hollywood'un en büyük sendikası olan ve 160.000 sinema ve televizyon oyuncusunu temsil eden SAG-AFTRA, izinsiz ve tazminatsız bir şekilde tek ödemeyle yüzlerini, seslerini ve hatta görünümleri üzerindeki haklarını kaybetmekten korkan ünlülerin greve gideceğini açıkladı.