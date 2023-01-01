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Tutuklu cinayet şüphelisi, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat etti
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Bütçede tarihi açık
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Adliye yazı işleri müdürü zimmet iddiasıyla tutuklandı
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Bakan Tunç açıkladı...Orman yangıları için soruşturmalar başlatıldı
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'Yabancıların nüfusu, Türk vatandaşı nüfusuna oranı %20'yi aştı'
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Motosikletle çarptığı polisi şehit eden zanlı tutuklandı
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Hatay'da ormanlık alanda yangın: Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edildi
O ilçede emlak Ruslardan soruluyor
O ilçede emlak Ruslardan soruluyor

Black Mirror Gerçek Oldu!

Karanlık bir geleceğe dair olası dünya alternatiflerini izleyenlerle buluşturan Black Mirror'ın son sezonundaki olaylar gerçek oluyor.

  1. Karanlık bir geleceğe dair olası dünya alternatiflerini izleyenlerle buluşturan Black Mirror'ın son sezonundaki olaylar gerçek oluyor. Dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarının stüdyolarla "sonsuza kadar" kullanılabilecek dijital kopyaları üzerinde kontrol sahibi olmak isteyen ABD?deki Screen Actors Guild şirketi, izinsiz ve tazminatsız olarak oyuncuların replikalarını kullanmayı talep ediyor.

    Karanlık bir geleceğe dair olası dünya alternatiflerini izleyenlerle buluşturan Black Mirror'ın son sezonundaki olaylar gerçek oluyor. Dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarının stüdyolarla "sonsuza kadar" kullanılabilecek dijital kopyaları üzerinde kontrol sahibi olmak isteyen ABD?deki Screen Actors Guild şirketi, izinsiz ve tazminatsız olarak oyuncuların replikalarını kullanmayı talep ediyor.

  2. Netlix'in popüler yapımlarından biri olarak tüm dünyada fırtınalar estiren "Black Mirror", her bölümünde distopik bir gelecek örneğini gözler önüne seriyor.

    Netlix'in popüler yapımlarından biri olarak tüm dünyada fırtınalar estiren "Black Mirror", her bölümünde distopik bir gelecek örneğini gözler önüne seriyor.

  3. Sanal gerçeklik deneyimlerinden sapkınlık boyutuna varan olaylara, sosyal medyadaki manipülasyonlardan karanlık bir toplum tasarımına kadar pek çok alternatif dünya gerçeğini izleyiciyle buluşturan fenomen dizinin son sezonu geçtiğimiz haftalarda yayınlandı.

    Sanal gerçeklik deneyimlerinden sapkınlık boyutuna varan olaylara, sosyal medyadaki manipülasyonlardan karanlık bir toplum tasarımına kadar pek çok alternatif dünya gerçeğini izleyiciyle buluşturan fenomen dizinin son sezonu geçtiğimiz haftalarda yayınlandı.

  4. 6. sezonuyla büyük ilgi uyandıran Black Mirror'ın yeni sezonundaki "Joan is Awful" isimli ilk bölümünde ise yapay zeka aracılığıyla dünyaca ünlü oyuncuların ekrana yansıtılması ele alındı.

    6. sezonuyla büyük ilgi uyandıran Black Mirror'ın yeni sezonundaki "Joan is Awful" isimli ilk bölümünde ise yapay zeka aracılığıyla dünyaca ünlü oyuncuların ekrana yansıtılması ele alındı.

  5. Teknolojik gelişmeleri olumsuz yönleriyle ele alan dizinin yeni sezonundaki yapay zeka ile 'yüz kopyalama' gerçek oluyor.

    Teknolojik gelişmeleri olumsuz yönleriyle ele alan dizinin yeni sezonundaki yapay zeka ile 'yüz kopyalama' gerçek oluyor.

  6. ABD'li şirket Screen Actors Guild, dünyaca ünlü Hollywood oyuncularının yüzlerini 'sonsuza dek' kullanabilecek şekilde yapay zeka ile kopyalamak istediğini açıkladı.

    ABD'li şirket Screen Actors Guild, dünyaca ünlü Hollywood oyuncularının yüzlerini 'sonsuza dek' kullanabilecek şekilde yapay zeka ile kopyalamak istediğini açıkladı.

  7. Bir süredir seslerinin ve benzerliklerinin kopyalanarak kullanılabileceğinden endişelenen ünlü isimler, bu dijital simülasyonların ekranda nasıl kullanılacağı üzerinde kontrol sahibi olmak için Hollywood stüdyolarıyla hızlı bir şekilde görüşmelere başladı.

    Bir süredir seslerinin ve benzerliklerinin kopyalanarak kullanılabileceğinden endişelenen ünlü isimler, bu dijital simülasyonların ekranda nasıl kullanılacağı üzerinde kontrol sahibi olmak için Hollywood stüdyolarıyla hızlı bir şekilde görüşmelere başladı.

  8. Hollywood'un en büyük sendikası olan ve 160.000 sinema ve televizyon oyuncusunu temsil eden SAG-AFTRA, izinsiz ve tazminatsız bir şekilde tek ödemeyle yüzlerini, seslerini ve hatta görünümleri üzerindeki haklarını kaybetmekten korkan ünlülerin greve gideceğini açıkladı.

    Hollywood'un en büyük sendikası olan ve 160.000 sinema ve televizyon oyuncusunu temsil eden SAG-AFTRA, izinsiz ve tazminatsız bir şekilde tek ödemeyle yüzlerini, seslerini ve hatta görünümleri üzerindeki haklarını kaybetmekten korkan ünlülerin greve gideceğini açıkladı.

  9. SAG-AFTRA başkanı Fran Drescher ise basın toplantısının açılış konuşmasında ise "Eğer şu anda dik durmazsak, hepimizin başı belaya girecek, hepimiz makineler tarafından değiştirilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız" diyerek endişesini dile getirdi.

    SAG-AFTRA başkanı Fran Drescher ise basın toplantısının açılış konuşmasında ise "Eğer şu anda dik durmazsak, hepimizin başı belaya girecek, hepimiz makineler tarafından değiştirilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız" diyerek endişesini dile getirdi.