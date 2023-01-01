Savaşa Girdikleri Gömlekleri Meğerse...

1299-1923 yılları arasında varlığını sürdürmüş bir Türk Devleti olan Osmanlı, 16. yüzyılda dünyanın en güçlü imparatorluğu haline gelmiş ve 600 yıl boyunca doğu ve batı arasında bir köprü işlevi görmüştür. Osmanlı Devleti, her yönüyle adeta bir sır imparatorluğu olarak tarihe kazınmıştır. Yaptığı işlerle, aldığı topraklarla ve hala var olan eserleriyle dünyada nam salmış olan Osmanlı Devleti sultanlarının aile hayatları en çok merak edilen konular arasında yer alırken, seferlere nasıl gidildiği hususu da çokça araştırılanlar arasında yer alıyor.