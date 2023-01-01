Apple Yuvarlanabilir İphone İçin Patent Aldı!
Teknoloji sektöründeki yenilikçiliğiyle tanınan Apple, rakipleri Samsung, Oppo ve Motorola gibi henüz katlanabilir bir akıllı telefon piyasaya sürmedi.
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ABD'li Apple'ın patent belgelerinde bir eksen etrafında bükülen ince ve esnek bir ekrana sahip, rulo şeklindeki iPhone tasarımı tüm ayrıntıları ile görüldü. Apple?ın tasarımda, ekranı çizilmelere ve diğer hasarlara karşı korumak için, ekranın üzerinde koruyucu bir cam tabakasının yanı sıra leke, buğu ve yansıma önleyici ile anti-statik katmanlar gibi yapılar yer aldı.
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YUVARLANABİLEN IPHONE NE ZAMAN GELİR? Apple, iPhone 15'i Eylül ayında piyasaya sürecek olsa da, şirket yuvarlanabilir bir akıllı telefon çıkarmaya karar verirse, bu en az 2024 yılına kadar olmayacak.
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Diğer taraftan, Apple'ın geçmişte hiçbir zaman gerçek dünyada kullanılamayacak çok sayıda patent başvurusunda bulunduğu biliniyor.
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Apple yuvarlanabilir iPhone için patent aldı: Dünyada bir ilk - 4 YUVARLANAN IPHONE TASARIMININ AYRINTILARI Bununla birlikte patent başvurusnda yer alan çizimlerde, yuvarlanabilir ekranın dijital görüntülerin biçimini ve rengini tanımlayan bir piksel dizisine sahip olduğunu açıklanıyor.
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iPhone yuvarlandığında, ekran bir eksen etrafında bir silindir üzerine bükülüyor ve Apple, yuvarlama ve açma işlemi sırasında korumak için cihazın iç kısmına birden fazla katman eklemeyi öneriyor.
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Patente göre, telefonun iç kısmındaki kaplamalar uçak bileşenleri, spor malzemeleri ve yapıştırıcılar gibi çeşitli uygulamalarda kullanılan çok yönlü bir plastik malzeme olan poliimidden oluşacak.
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En ince olan dış katman ise plastik torbalarda, giysilerde ve teflon kaplı pişirme kaplarında yaygın olarak bulunan bir polimerden yapılacak. Belgede ayrıc,a bu katmanlı yapıların derin çiziklerin cam tabakanın dış yüzeyine nüfuz etmesini önlemeye yardımcı olduğu belirtiliyor. Daha sert polimer katman, yüzeyi çizilmeye karşı koruyor ve böylece ekrandaki görünür değişiklikleri veya bulanıklığı en aza indiriyor.
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Öte yandan, patentler bir ürünün fiilen piyasaya sürülmesini garanti etmese de, bir şirketin araştırma ve geliştirme çabaları hakkında değerli bilgiler sağlyor.
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Apple'ın yuvarlanabilir akıllı telefon teknolojisini keşfetmesi, şirketin sınırları zorlama ve potansiyel olarak mobil cihazların geleceğini şekillendirme konusundaki kararlılığını gösteriyor.