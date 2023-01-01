Apple Yuvarlanabilir İphone İçin Patent Aldı!

Sayıştay denetçi yardımcısı eleme sınavı başvuruları başladı
Sayıştay denetçi yardımcısı eleme sınavı başvuruları başladı
Benzin fiyatı uçtu LPG can simidi oldu
Benzin fiyatı uçtu LPG can simidi oldu
Vergi yükü yüzde 71,5 arttı
Vergi yükü yüzde 71,5 arttı
Mezuniyet töreninde LGBT sapkınlığı propagandası
Mezuniyet töreninde LGBT sapkınlığı propagandası
Konut dönüşüm projelerinde Yarısı Bizden'de anlaşanlara öncelik
Konut dönüşüm projelerinde Yarısı Bizden'de anlaşanlara öncelik
Elazığ'da otobüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
Elazığ'da otobüs ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
Ali Koç dolar kurundan yakındı: Bıçak kemiğe dayandı
Ali Koç dolar kurundan yakındı: Bıçak kemiğe dayandı
4 Parti, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
4 Parti, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Faiz kararı öncesi piyasalar hareketli: Dolar ve gram altın rekor kırdı
Faiz kararı öncesi piyasalar hareketli: Dolar ve gram altın rekor kırdı
İYİ Parti, ÖTV zamlarının iptali için Danıştayda dava açtı
İYİ Parti, ÖTV zamlarının iptali için Danıştayda dava açtı
Adalet Bakanlığı memuru ve öğretmen Cilo buzullarında hayatını kaybetti
Adalet Bakanlığı memuru ve öğretmen Cilo buzullarında hayatını kaybetti
Çanakkale'deki orman yangını 52 saat sonra kontrol altına alındı
Çanakkale'deki orman yangını 52 saat sonra kontrol altına alındı
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti
CHP, Meclis'in olağanüstü toplanması için başvurdu
CHP, Meclis'in olağanüstü toplanması için başvurdu
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
Dolar 27 TL sınırına dayandı
Dolar 27 TL sınırına dayandı
Aynı ev, iki farklı fiyat! Eski Türk filmlerindeki hikayeler tekrar başladı
Aynı ev, iki farklı fiyat! Eski Türk filmlerindeki hikayeler tekrar başladı
İki bakanlık afet bölgesindeki çocukların eğitimi için işbirliği yapacak
İki bakanlık afet bölgesindeki çocukların eğitimi için işbirliği yapacak
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 57 zam
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 57 zam
Ege Üniversitesi eski Rektörü FETÖ'den tutuklandı
Ege Üniversitesi eski Rektörü FETÖ'den tutuklandı
Bakanlık MKE'nin kapsül fabrikasındaki patlamayla ilgili inceleme başlattı
Bakanlık MKE'nin kapsül fabrikasındaki patlamayla ilgili inceleme başlattı
Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacakların e-Kayıt sonuçları açıklandı
Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacakların e-Kayıt sonuçları açıklandı
Thodex dolandırıcısına savcılık 40 bin yıl hapis talep etti
Thodex dolandırıcısına savcılık 40 bin yıl hapis talep etti
MKE kapsül farbrikasında patlama, 4 kişi yaralandı
MKE kapsül farbrikasında patlama, 4 kişi yaralandı
MEB'den 'ruhsatsız' eğitim kurumlarına 'ceza' uyarısı
MEB'den 'ruhsatsız' eğitim kurumlarına 'ceza' uyarısı
Sabah Gazetesi: FETÖ yeni bir sinsi plan içinde
Sabah Gazetesi: FETÖ yeni bir sinsi plan içinde
Euro'da tarihi zirve: 30 TL'yi geçti
Euro'da tarihi zirve: 30 TL'yi geçti
Açık kapanmadı, yeni vergi artışları bekleniyor
Açık kapanmadı, yeni vergi artışları bekleniyor
Market ve pazara vergi artışı nasıl yansıyacak?
Market ve pazara vergi artışı nasıl yansıyacak?
İstanbul'da konut fiyatları 4 milyon liraya çıktı!
İstanbul'da konut fiyatları 4 milyon liraya çıktı!

Apple Yuvarlanabilir İphone İçin Patent Aldı!

Teknoloji sektöründeki yenilikçiliğiyle tanınan Apple, rakipleri Samsung, Oppo ve Motorola gibi henüz katlanabilir bir akıllı telefon piyasaya sürmedi.

  1. ABD'li Apple'ın patent belgelerinde bir eksen etrafında bükülen ince ve esnek bir ekrana sahip, rulo şeklindeki iPhone tasarımı tüm ayrıntıları ile görüldü. Apple?ın tasarımda, ekranı çizilmelere ve diğer hasarlara karşı korumak için, ekranın üzerinde koruyucu bir cam tabakasının yanı sıra leke, buğu ve yansıma önleyici ile anti-statik katmanlar gibi yapılar yer aldı.

    ABD'li Apple'ın patent belgelerinde bir eksen etrafında bükülen ince ve esnek bir ekrana sahip, rulo şeklindeki iPhone tasarımı tüm ayrıntıları ile görüldü. Apple?ın tasarımda, ekranı çizilmelere ve diğer hasarlara karşı korumak için, ekranın üzerinde koruyucu bir cam tabakasının yanı sıra leke, buğu ve yansıma önleyici ile anti-statik katmanlar gibi yapılar yer aldı.

  2. YUVARLANABİLEN IPHONE NE ZAMAN GELİR? Apple, iPhone 15'i Eylül ayında piyasaya sürecek olsa da, şirket yuvarlanabilir bir akıllı telefon çıkarmaya karar verirse, bu en az 2024 yılına kadar olmayacak.

    YUVARLANABİLEN IPHONE NE ZAMAN GELİR? Apple, iPhone 15'i Eylül ayında piyasaya sürecek olsa da, şirket yuvarlanabilir bir akıllı telefon çıkarmaya karar verirse, bu en az 2024 yılına kadar olmayacak.

  3. Diğer taraftan, Apple'ın geçmişte hiçbir zaman gerçek dünyada kullanılamayacak çok sayıda patent başvurusunda bulunduğu biliniyor.

    Diğer taraftan, Apple'ın geçmişte hiçbir zaman gerçek dünyada kullanılamayacak çok sayıda patent başvurusunda bulunduğu biliniyor.

  4. Apple yuvarlanabilir iPhone için patent aldı: Dünyada bir ilk - 4 YUVARLANAN IPHONE TASARIMININ AYRINTILARI Bununla birlikte patent başvurusnda yer alan çizimlerde, yuvarlanabilir ekranın dijital görüntülerin biçimini ve rengini tanımlayan bir piksel dizisine sahip olduğunu açıklanıyor.

    Apple yuvarlanabilir iPhone için patent aldı: Dünyada bir ilk - 4 YUVARLANAN IPHONE TASARIMININ AYRINTILARI Bununla birlikte patent başvurusnda yer alan çizimlerde, yuvarlanabilir ekranın dijital görüntülerin biçimini ve rengini tanımlayan bir piksel dizisine sahip olduğunu açıklanıyor.

  5. iPhone yuvarlandığında, ekran bir eksen etrafında bir silindir üzerine bükülüyor ve Apple, yuvarlama ve açma işlemi sırasında korumak için cihazın iç kısmına birden fazla katman eklemeyi öneriyor.

    iPhone yuvarlandığında, ekran bir eksen etrafında bir silindir üzerine bükülüyor ve Apple, yuvarlama ve açma işlemi sırasında korumak için cihazın iç kısmına birden fazla katman eklemeyi öneriyor.

  6. Patente göre, telefonun iç kısmındaki kaplamalar uçak bileşenleri, spor malzemeleri ve yapıştırıcılar gibi çeşitli uygulamalarda kullanılan çok yönlü bir plastik malzeme olan poliimidden oluşacak.

    Patente göre, telefonun iç kısmındaki kaplamalar uçak bileşenleri, spor malzemeleri ve yapıştırıcılar gibi çeşitli uygulamalarda kullanılan çok yönlü bir plastik malzeme olan poliimidden oluşacak.

  7. En ince olan dış katman ise plastik torbalarda, giysilerde ve teflon kaplı pişirme kaplarında yaygın olarak bulunan bir polimerden yapılacak. Belgede ayrıc,a bu katmanlı yapıların derin çiziklerin cam tabakanın dış yüzeyine nüfuz etmesini önlemeye yardımcı olduğu belirtiliyor. Daha sert polimer katman, yüzeyi çizilmeye karşı koruyor ve böylece ekrandaki görünür değişiklikleri veya bulanıklığı en aza indiriyor.

    En ince olan dış katman ise plastik torbalarda, giysilerde ve teflon kaplı pişirme kaplarında yaygın olarak bulunan bir polimerden yapılacak. Belgede ayrıc,a bu katmanlı yapıların derin çiziklerin cam tabakanın dış yüzeyine nüfuz etmesini önlemeye yardımcı olduğu belirtiliyor. Daha sert polimer katman, yüzeyi çizilmeye karşı koruyor ve böylece ekrandaki görünür değişiklikleri veya bulanıklığı en aza indiriyor.

  8. Öte yandan, patentler bir ürünün fiilen piyasaya sürülmesini garanti etmese de, bir şirketin araştırma ve geliştirme çabaları hakkında değerli bilgiler sağlyor.

    Öte yandan, patentler bir ürünün fiilen piyasaya sürülmesini garanti etmese de, bir şirketin araştırma ve geliştirme çabaları hakkında değerli bilgiler sağlyor.

  9. Apple'ın yuvarlanabilir akıllı telefon teknolojisini keşfetmesi, şirketin sınırları zorlama ve potansiyel olarak mobil cihazların geleceğini şekillendirme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

    Apple'ın yuvarlanabilir akıllı telefon teknolojisini keşfetmesi, şirketin sınırları zorlama ve potansiyel olarak mobil cihazların geleceğini şekillendirme konusundaki kararlılığını gösteriyor.