Fulya Öztürk umreye gitti

Gündüz kuşağından sonra Muhabirlik yapmaya geri dönen Furya Öztürk, "Allah bana da nasip etti? Sabah namazını da kılarak umremi tamamladım. Sabah ezanıyla bambaşka bir atmosfer vardı? Tavaf, say, saç kesimi hepsini yerine getirdim. Allah isteyen herkese nasip etsin. Hamdolsun. Nasip işi" notunu düştü.