Fulya Öztürk Umreye Gitti
Fulya Öztürk umreye gitti
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Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Fulya Öztürk, Umreye gitti. Kutsal toprakları ziyaret eden Fulya Öztürk, sosyal medyada başörtülü pozu ile dikkat çekti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetiyle Suudi Arabistan'a giden ünlü muhabir Fulya Öztürk, kutsal toprakları ziyaret etti.
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Umresini tamamlayan Öztürk, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
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Tesettürlü halini paylaşan ve yaşadığı duyguları aktaran Furya Öztürk, "Allah bana da nasip etti" ifadelerini kullandı.
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Gündüz kuşağından sonra Muhabirlik yapmaya geri dönen Furya Öztürk, "Allah bana da nasip etti? Sabah namazını da kılarak umremi tamamladım. Sabah ezanıyla bambaşka bir atmosfer vardı? Tavaf, say, saç kesimi hepsini yerine getirdim. Allah isteyen herkese nasip etsin. Hamdolsun. Nasip işi" notunu düştü.