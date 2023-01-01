Arabanızın lastiğine sıkıştırılmış pet şişe görürseniz dikkat!

Sürücü, araçtan inince ve diğer tarafa sese bakmaya gidince hemen hırsız harekete geçip araç çalışır haldeyken arabaya atlayıp kaçıyor. Ayrıca, bazı hırsızlar bu fırsatı araca girmek ve cüzdan, araba radyosu veya cep telefonu gibi geride bırakılan değerli eşyaları hızlıca çalmak için de kullanıyor.