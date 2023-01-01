Arabanızın Lastiğine Sıkıştırılmış Pet Şişe Görürseniz Dikkat!
Arabanızın lastiğine sıkıştırılmış pet şişe görürseniz dikkat!
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Her geçen gün artan hırsızlıkta geliştirilen yöntemler şaşırtıyor. Uzmanlar tüm dünyada artan araba hırsızlıklarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Özellikle son günlerde sosyal medyada çok konuşulan pet şişeyi tekerleğe sıkıştıran ve ses çıkmasını sağlayan hırsızlık olayı pes dedirtti. Pet şişeyi sıkıştırarak sürücülerin arabadan inmesiyle değerli eşyaları ve otomobilleri çalıyorlar.
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Pet şişe hilesi ilk olarak Güney Afrika'da görüldüğü ve, sonrasında hızla dünyanın geri kalanına yayıldığı biliniyor. Araba hırsızı, çalabileceği bir araç gördüğünde tekerlek ile arabanın arasına plastik bir şişe sıkıştırıyor.
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Pet şişe sürücünin görmeyeceği şekilde yolcu koltuğunun bulunduğu tarafa sıkıştırılıyor. Böylelikle sürücünün binerken görmesi engellleniyor. Araba hareket etmeye başladığında ise bir çatırtı sesi çıkıyor. Çatırtı sesini duyan sürücüler genel olarak durup arabadan inme ve neler olup bittiğine bakma refleksini uyguluyor. Çoğu zaman da motor çalışmaya devam ederken ve anahtar hâlâ kontaktayken hızlı inince olanlar oluyor.
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Sürücü, araçtan inince ve diğer tarafa sese bakmaya gidince hemen hırsız harekete geçip araç çalışır haldeyken arabaya atlayıp kaçıyor. Ayrıca, bazı hırsızlar bu fırsatı araca girmek ve cüzdan, araba radyosu veya cep telefonu gibi geride bırakılan değerli eşyaları hızlıca çalmak için de kullanıyor.
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Bu olaylarını başınıza gelmesini istemiyorsanız arabanıza binerken öncelikle bir kaç saniyenizi tekerlekleri kontrol etmeye ayırın. Lastik ve araba arasına sıkıştırılmış su şişesi veya herhangi bir cisim görürseniz, dikkatli olun. Bir araba hırsızı sizi izliyor olabilir.
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Ses duyduğunuz an arabadan inmeyin ve tarabayı kitleyin. Daha sonra telefonunzla polisi arayın. Olanlar hakkında polisi bilgilendirin ve aracınızın konumunu polisle paylaşın.
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Polise ulaştığınız anda konumunuzu takip edebilir ve nerede olduğunuzu her zaman bilebilirler. Hemen yanınıza gelebilir veya o anda yapılacak en iyi şeyi size söyleyebilirler. Bu, kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlar.