Parmak Şekliniz Atalarınızın Kim Olduğunu Söylüyor!

2 - ROMA AYAK TİPİ Ayak parmaklarının ilk üçü eşit uzunlukta ve diğer iki parmak kısaysa siz Romalısınız demektir! Dünya nüfusunun dörtte birinde görülen bu ayak tipine göre en büyük üç parmağın aynı yükseklikte olması ve daha küçük olan ikisinin boyunun aşağı inmesi gerekmektedir. Öte yandan Romalı ayakların yüksek kemerlere eğilimli olduğunu da belirtmek gerekiyor.