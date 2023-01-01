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Parmak Şekliniz Atalarınızın Kim Olduğunu Söylüyor!

Kökleriniz Yunan ya da Mısır olabilir

  1. Bilim insanlarının yaptıkları araştırmalara göre ayak parmak şekilleri kişinin genetik kodlarına dair merak edilen bilgileri basit bir şekilde öğrenme imkanı tanıyor. Buna göre genetik olarak ayak parmaklarının uzunluk ve kısalıklarına hatta dizilişlerine göre köklerinizi ve atalarınızın kim olduğunu öğrenebilirsiniz. İşte ayak şekline göre ırk tespiti yapmanın tek formülü...

    Bilim insanlarının yaptıkları araştırmalara göre ayak parmak şekilleri kişinin genetik kodlarına dair merak edilen bilgileri basit bir şekilde öğrenme imkanı tanıyor. Buna göre genetik olarak ayak parmaklarının uzunluk ve kısalıklarına hatta dizilişlerine göre köklerinizi ve atalarınızın kim olduğunu öğrenebilirsiniz. İşte ayak şekline göre ırk tespiti yapmanın tek formülü...

  2. Dünyanın dört bir yanında yüzyıllardır yaşayan insanların her biri doğduğu bölge ve yaşam şekillerine göre spesifik özelliklere sahip.

    Dünyanın dört bir yanında yüzyıllardır yaşayan insanların her biri doğduğu bölge ve yaşam şekillerine göre spesifik özelliklere sahip.

  3. Fizik yapılarımız, DNA'mız ve birçok unsur atalarımızın hangi ırka sahip olduğuna dair ipuçları veriyor. Eğer siz de geçmişe dair bilgi edinmek ve hangi toprakların etkisini taşıdığınızı öğrenmek istiyorsanız çok basit bir yöntemi deneyebilirsiniz.

    Fizik yapılarımız, DNA'mız ve birçok unsur atalarımızın hangi ırka sahip olduğuna dair ipuçları veriyor. Eğer siz de geçmişe dair bilgi edinmek ve hangi toprakların etkisini taşıdığınızı öğrenmek istiyorsanız çok basit bir yöntemi deneyebilirsiniz.

  4. Alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan ve soy ağacını ortaya çıkaran bu yöntem için tek gerekli olan şey ayaklarınızı incelemek.

    Alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan ve soy ağacını ortaya çıkaran bu yöntem için tek gerekli olan şey ayaklarınızı incelemek.

  5. Ayak tipiniz Mısırlı mı, Yunan mı, Alman mı, Romalı mı yoksa Keltli mi olduğunuzu belirlemeye yardımcı oluyor.

    Ayak tipiniz Mısırlı mı, Yunan mı, Alman mı, Romalı mı yoksa Keltli mi olduğunuzu belirlemeye yardımcı oluyor.

  6. İşte ayak tiplerine göre geçmişinizi öğrenmenin yolları...

    İşte ayak tiplerine göre geçmişinizi öğrenmenin yolları...

  7. 1. MISIR AYAK TİPİ Eğer ayak baş parmağınız diğer parmaklardan uzunsa ve tüm parmaklar oranlı bir şekilde uzundan kısaya doğru sıralanıyorsa Mısır ayağına sahipsiniz demektir. Kökenlerinizin Mısır'dan geldiğine dair ipucu veren bu ayak tipinde 45 derecelik bir açıyla küçülen ayak parmakları en önemli detaydır.

    1. MISIR AYAK TİPİ Eğer ayak baş parmağınız diğer parmaklardan uzunsa ve tüm parmaklar oranlı bir şekilde uzundan kısaya doğru sıralanıyorsa Mısır ayağına sahipsiniz demektir. Kökenlerinizin Mısır'dan geldiğine dair ipucu veren bu ayak tipinde 45 derecelik bir açıyla küçülen ayak parmakları en önemli detaydır.

  8. 2 - ROMA AYAK TİPİ Ayak parmaklarının ilk üçü eşit uzunlukta ve diğer iki parmak kısaysa siz Romalısınız demektir! Dünya nüfusunun dörtte birinde görülen bu ayak tipine göre en büyük üç parmağın aynı yükseklikte olması ve daha küçük olan ikisinin boyunun aşağı inmesi gerekmektedir. Öte yandan Romalı ayakların yüksek kemerlere eğilimli olduğunu da belirtmek gerekiyor.

    2 - ROMA AYAK TİPİ Ayak parmaklarının ilk üçü eşit uzunlukta ve diğer iki parmak kısaysa siz Romalısınız demektir! Dünya nüfusunun dörtte birinde görülen bu ayak tipine göre en büyük üç parmağın aynı yükseklikte olması ve daha küçük olan ikisinin boyunun aşağı inmesi gerekmektedir. Öte yandan Romalı ayakların yüksek kemerlere eğilimli olduğunu da belirtmek gerekiyor.

  9. 3- YUNAN AYAK TİPİ Eğer ikinci ayak parmağınız diğer tüm parmaklardan uzunsa o zaman atalarınızın Yunan olduğunu söyleyebiliriz. Yunan ayak tipinde diğerlerinden daha büyük olan ve daha sivri bir oluşum için ayak başparmağını geçen bir Morton ayak parmağıyla tanımlandığı bilinen ikinci parmak dikkat çekmektedir.

    3- YUNAN AYAK TİPİ Eğer ikinci ayak parmağınız diğer tüm parmaklardan uzunsa o zaman atalarınızın Yunan olduğunu söyleyebiliriz. Yunan ayak tipinde diğerlerinden daha büyük olan ve daha sivri bir oluşum için ayak başparmağını geçen bir Morton ayak parmağıyla tanımlandığı bilinen ikinci parmak dikkat çekmektedir.

  10. 4- KELT AYAK TİPİ Eğer büyük ama kısa ilk ayak parmağı, olağanüstü uzun ikinci ayak parmağı ve kalan ayak parmakları küçük bir serçe parmağına doğru küçülerek ilerliyorsa Kelt ayak tipine sahipsiniz demektir! Bu ayak şekli aslına bakarsanız en karmaşık ayak tipi de diyebiliriz.

    4- KELT AYAK TİPİ Eğer büyük ama kısa ilk ayak parmağı, olağanüstü uzun ikinci ayak parmağı ve kalan ayak parmakları küçük bir serçe parmağına doğru küçülerek ilerliyorsa Kelt ayak tipine sahipsiniz demektir! Bu ayak şekli aslına bakarsanız en karmaşık ayak tipi de diyebiliriz.

  11. 5- ALMAN AYAK TİPİ Açılar, Saksonlar, Franklar, Vandallar ve Vizigotlar soyundan gelenleri temsil eden bu ayak tipinde baş parmak uzun ve büyük, diğer parmaklar ise tamamen eşit boydadır.

    5- ALMAN AYAK TİPİ Açılar, Saksonlar, Franklar, Vandallar ve Vizigotlar soyundan gelenleri temsil eden bu ayak tipinde baş parmak uzun ve büyük, diğer parmaklar ise tamamen eşit boydadır.