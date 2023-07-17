Öğretmenlerin Tayin Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
MEB 2023 il içi yer değiştirme sonuçları
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Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. İl içi yer değiştirme başvuruları 13- 17 Temmuz 2023 tarihleri arasında alındı. Başvurularını tamalayan öğretmenler şimdi sonuçlara odaklandı. İşte, MEB 2023 il içi yer değiştirme sonuçları hakkında gelişmeler...
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İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İl içi tayin sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılacak. Atamalar valiliklerce gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor.
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ATAMALAR NASIL YAPILACAK? İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.
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Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.