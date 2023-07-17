Öğretmenlerin Tayin Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

MB faiz kararını açıkladı
MB faiz kararını açıkladı
Faiz kararından sonra kredi oranları
Faiz kararından sonra kredi oranları
Sponsorlu İçerik
İki bakanlık afetzede çocukların eğitiminde işbirliği yaptı
İki bakanlık afetzede çocukların eğitiminde işbirliği yaptı
Öğretmenevlerinde öğretmenlerin öncelik kapasitesi artırıldı
Öğretmenevlerinde öğretmenlerin öncelik kapasitesi artırıldı
MSB: Bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 lira oldu
MSB: Bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 lira oldu
ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS istatistiklerini açıkladı
ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS istatistiklerini açıkladı
Türkçe Sözlük güncellendi: Bazı sözcüklerin yazımı değişti
Türkçe Sözlük güncellendi: Bazı sözcüklerin yazımı değişti
Ankara'da ekmeğe yüzde 30 zam
Ankara'da ekmeğe yüzde 30 zam
Adli tatil bugün başladı
Adli tatil bugün başladı
Motorine yeniden zam geliyor
Motorine yeniden zam geliyor
İşte, dövizdeki rekor yükselişin 3 temel nedeni
İşte, dövizdeki rekor yükselişin 3 temel nedeni
ÖSYM Başkanı açıkladı: İşte YKS birincileri
ÖSYM Başkanı açıkladı: İşte YKS birincileri
Bakan Özhaseki duyurdu: Yeni bir İstanbul kuruluyor
Bakan Özhaseki duyurdu: Yeni bir İstanbul kuruluyor
'Boğaziçi dikilerek maaş alan akademisyenlerin tekelinde'
'Boğaziçi dikilerek maaş alan akademisyenlerin tekelinde'
Bir il ve ilçeden ekmeğe zam haberi geldi
Bir il ve ilçeden ekmeğe zam haberi geldi
Vali müdahale etti, ekmek 7,5 liradan 6,5 liraya düşürüldü
Vali müdahale etti, ekmek 7,5 liradan 6,5 liraya düşürüldü
Ne villa ne yalı: 650 Bin TL'ye kiralık daire!
Ne villa ne yalı: 650 Bin TL'ye kiralık daire!
Erdoğan ve Al Nahyan, Togg ile Abu Dabi caddelerinde
Erdoğan ve Al Nahyan, Togg ile Abu Dabi caddelerinde
TBB, KDV ve ÖTV artırımının iptali istemiyle dava açtı
TBB, KDV ve ÖTV artırımının iptali istemiyle dava açtı
Hukuku ikiye bölen kaza: Olası kast mı, bilinçli taksir mi?
Hukuku ikiye bölen kaza: Olası kast mı, bilinçli taksir mi?
İki ilde ulaşıma zam yapıldı
İki ilde ulaşıma zam yapıldı
Meclis, olağanüstü toplanıyor
Meclis, olağanüstü toplanıyor
3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sonuçları yarın açıklanacak
3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sonuçları yarın açıklanacak
200 iş insanı gitti: Katar'a hangi yatırımlar yapılacak?
200 iş insanı gitti: Katar'a hangi yatırımlar yapılacak?
5 kişinin öldüğü 'makas' kazasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
5 kişinin öldüğü 'makas' kazasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
Cerrahpaşa'da çalışanların geriye dönük alacakları taksitle ödeniyor iddiası
Cerrahpaşa'da çalışanların geriye dönük alacakları taksitle ödeniyor iddiası
Bakan Özhaseki: İstanbul depremi konusunda Ekrem Bey ile anlaştık
Bakan Özhaseki: İstanbul depremi konusunda Ekrem Bey ile anlaştık
KESK, toplu sözleşme taleplerini Çalışma Bakanı Işıkhan'a iletti
KESK, toplu sözleşme taleplerini Çalışma Bakanı Işıkhan'a iletti
KKTC tarihinin en büyük projesi Ercan Havalimanı hizmete giriyor!
KKTC tarihinin en büyük projesi Ercan Havalimanı hizmete giriyor!
Adli tatil yarın başlıyor
Adli tatil yarın başlıyor

Öğretmenlerin Tayin Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

MEB 2023 il içi yer değiştirme sonuçları

  1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. İl içi yer değiştirme başvuruları 13- 17 Temmuz 2023 tarihleri arasında alındı. Başvurularını tamalayan öğretmenler şimdi sonuçlara odaklandı. İşte, MEB 2023 il içi yer değiştirme sonuçları hakkında gelişmeler...

    Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. İl içi yer değiştirme başvuruları 13- 17 Temmuz 2023 tarihleri arasında alındı. Başvurularını tamalayan öğretmenler şimdi sonuçlara odaklandı. İşte, MEB 2023 il içi yer değiştirme sonuçları hakkında gelişmeler...

  2. İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İl içi tayin sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılacak. Atamalar valiliklerce gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor.

    İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? İl içi tayin sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde erişime açılacak. Atamalar valiliklerce gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor.

  3. ATAMALAR NASIL YAPILACAK? İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

    ATAMALAR NASIL YAPILACAK? İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

  4. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

    Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.