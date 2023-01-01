'Birlikte Kahkaha Atmadan Nasıl Olacak Özkan'ım?'

MB faiz kararını açıkladı
MB faiz kararını açıkladı
Faiz kararından sonra kredi oranları
Faiz kararından sonra kredi oranları
Sponsorlu İçerik
İki bakanlık afetzede çocukların eğitiminde işbirliği yaptı
İki bakanlık afetzede çocukların eğitiminde işbirliği yaptı
Öğretmenevlerinde öğretmenlerin öncelik kapasitesi artırıldı
Öğretmenevlerinde öğretmenlerin öncelik kapasitesi artırıldı
MSB: Bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 lira oldu
MSB: Bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 lira oldu
ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS istatistiklerini açıkladı
ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS istatistiklerini açıkladı
Türkçe Sözlük güncellendi: Bazı sözcüklerin yazımı değişti
Türkçe Sözlük güncellendi: Bazı sözcüklerin yazımı değişti
Ankara'da ekmeğe yüzde 30 zam
Ankara'da ekmeğe yüzde 30 zam
Adli tatil bugün başladı
Adli tatil bugün başladı
Motorine yeniden zam geliyor
Motorine yeniden zam geliyor
İşte, dövizdeki rekor yükselişin 3 temel nedeni
İşte, dövizdeki rekor yükselişin 3 temel nedeni
ÖSYM Başkanı açıkladı: İşte YKS birincileri
ÖSYM Başkanı açıkladı: İşte YKS birincileri
Bakan Özhaseki duyurdu: Yeni bir İstanbul kuruluyor
Bakan Özhaseki duyurdu: Yeni bir İstanbul kuruluyor
'Boğaziçi dikilerek maaş alan akademisyenlerin tekelinde'
'Boğaziçi dikilerek maaş alan akademisyenlerin tekelinde'
Bir il ve ilçeden ekmeğe zam haberi geldi
Bir il ve ilçeden ekmeğe zam haberi geldi
Vali müdahale etti, ekmek 7,5 liradan 6,5 liraya düşürüldü
Vali müdahale etti, ekmek 7,5 liradan 6,5 liraya düşürüldü
Ne villa ne yalı: 650 Bin TL'ye kiralık daire!
Ne villa ne yalı: 650 Bin TL'ye kiralık daire!
Erdoğan ve Al Nahyan, Togg ile Abu Dabi caddelerinde
Erdoğan ve Al Nahyan, Togg ile Abu Dabi caddelerinde
TBB, KDV ve ÖTV artırımının iptali istemiyle dava açtı
TBB, KDV ve ÖTV artırımının iptali istemiyle dava açtı
Hukuku ikiye bölen kaza: Olası kast mı, bilinçli taksir mi?
Hukuku ikiye bölen kaza: Olası kast mı, bilinçli taksir mi?
İki ilde ulaşıma zam yapıldı
İki ilde ulaşıma zam yapıldı
Meclis, olağanüstü toplanıyor
Meclis, olağanüstü toplanıyor
3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sonuçları yarın açıklanacak
3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sonuçları yarın açıklanacak
200 iş insanı gitti: Katar'a hangi yatırımlar yapılacak?
200 iş insanı gitti: Katar'a hangi yatırımlar yapılacak?
5 kişinin öldüğü 'makas' kazasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
5 kişinin öldüğü 'makas' kazasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
Cerrahpaşa'da çalışanların geriye dönük alacakları taksitle ödeniyor iddiası
Cerrahpaşa'da çalışanların geriye dönük alacakları taksitle ödeniyor iddiası
Bakan Özhaseki: İstanbul depremi konusunda Ekrem Bey ile anlaştık
Bakan Özhaseki: İstanbul depremi konusunda Ekrem Bey ile anlaştık
KESK, toplu sözleşme taleplerini Çalışma Bakanı Işıkhan'a iletti
KESK, toplu sözleşme taleplerini Çalışma Bakanı Işıkhan'a iletti
KKTC tarihinin en büyük projesi Ercan Havalimanı hizmete giriyor!
KKTC tarihinin en büyük projesi Ercan Havalimanı hizmete giriyor!
Adli tatil yarın başlıyor
Adli tatil yarın başlıyor

'Birlikte Kahkaha Atmadan Nasıl Olacak Özkan'ım?'

Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur, 34 yıllık hayat arkadaşının vefatının ardından duygularını paylaştı.

  1. Uzun süredir lenf kanseriyle mücadele eden MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 8 Temmuz'da hayatını kaybetti.

    Uzun süredir lenf kanseriyle mücadele eden MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 8 Temmuz'da hayatını kaybetti.

  2. Müzisyenliğiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da adından söz ettiren Uğur'un vefatı, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

    Müzisyenliğiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da adından söz ettiren Uğur'un vefatı, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

  3. Aysun Aslan Uğur, eşi Özkan Uğur'un vefatından günler sonra acısını takipçileriyle paylaştı.

    Aysun Aslan Uğur, eşi Özkan Uğur'un vefatından günler sonra acısını takipçileriyle paylaştı.

  4. "KENDİMİ EKSİLMİŞ HİSSEDİYORUM" Aysun Aslan Uğur, "Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki? Bir olduğumuz bunca yılın ardından seni görmeden, sesini duymadan, yamacımda hissetmeden, birbirimizi eleştirmeden, dalga geçmeden, kavga edip barışmadan, birlikte kahkaha atmadan, nasıl olacak Özkan'ım?" dedi ve ekledi:

    "KENDİMİ EKSİLMİŞ HİSSEDİYORUM" Aysun Aslan Uğur, "Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki? Bir olduğumuz bunca yılın ardından seni görmeden, sesini duymadan, yamacımda hissetmeden, birbirimizi eleştirmeden, dalga geçmeden, kavga edip barışmadan, birlikte kahkaha atmadan, nasıl olacak Özkan'ım?" dedi ve ekledi:

  5. "BUNDAN SONRASI SENSİZ BİR KARA DELİK" "Genç ruhlarımız birbirine olan sevgisini yitirmeden birlikte yaşlanacağız bu dünyada sanıyordum. Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Seni bu boyuttan uğurladık. Artık başka bir boyutta; hep olduğun gibi hiç bir varlığı incitmeden akacaksın."

    "BUNDAN SONRASI SENSİZ BİR KARA DELİK" "Genç ruhlarımız birbirine olan sevgisini yitirmeden birlikte yaşlanacağız bu dünyada sanıyordum. Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Seni bu boyuttan uğurladık. Artık başka bir boyutta; hep olduğun gibi hiç bir varlığı incitmeden akacaksın."

  6. "Acımızı paylaşan, her derdimize deva olan yakın dostlarımıza, arkadaşlarımıza, telefon ve mesajlarını cevaplayacak güç bulamadığım tanıdık tanımadık tüm sevenlerine, dualarınıza sonsuz teşekkür ediyorum" diyen Aysun Uğur, "Uğurlar olsun, hep içimizde olacaksın canımın içi. Ardında bıraktıklarınla, tertemiz kalbinle hiç unutulmayacaksın. Sevenlerin hiç eksilmeyecek, sanatının ışığıyla daha çok kuşakları aydınlatacaksın. Nur içinde yat? Mekânın Cennet olsun Özkan'ım. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

    "Acımızı paylaşan, her derdimize deva olan yakın dostlarımıza, arkadaşlarımıza, telefon ve mesajlarını cevaplayacak güç bulamadığım tanıdık tanımadık tüm sevenlerine, dualarınıza sonsuz teşekkür ediyorum" diyen Aysun Uğur, "Uğurlar olsun, hep içimizde olacaksın canımın içi. Ardında bıraktıklarınla, tertemiz kalbinle hiç unutulmayacaksın. Sevenlerin hiç eksilmeyecek, sanatının ışığıyla daha çok kuşakları aydınlatacaksın. Nur içinde yat? Mekânın Cennet olsun Özkan'ım. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

  7. "TUTUNABİLECEK BİR ŞEYİM YOK ŞU ANDA" Aysun Aslan Uğur, eşi için AKM'de düzenlenen törende "Benim tutunabilecek bir şeyim yok şu anda. Özkan Uğur'umuz için sizden bir dakikalık saygı duruşu rica ediyorum" ifadelerini kullanmış ve ardından merhum sanatçı için saygı duruşunda bulunulmuştu.

    "TUTUNABİLECEK BİR ŞEYİM YOK ŞU ANDA" Aysun Aslan Uğur, eşi için AKM'de düzenlenen törende "Benim tutunabilecek bir şeyim yok şu anda. Özkan Uğur'umuz için sizden bir dakikalık saygı duruşu rica ediyorum" ifadelerini kullanmış ve ardından merhum sanatçı için saygı duruşunda bulunulmuştu.