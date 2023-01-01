'Birlikte Kahkaha Atmadan Nasıl Olacak Özkan'ım?'
Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur, 34 yıllık hayat arkadaşının vefatının ardından duygularını paylaştı.
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Uzun süredir lenf kanseriyle mücadele eden MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 8 Temmuz'da hayatını kaybetti.
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Müzisyenliğiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da adından söz ettiren Uğur'un vefatı, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
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Aysun Aslan Uğur, eşi Özkan Uğur'un vefatından günler sonra acısını takipçileriyle paylaştı.
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"KENDİMİ EKSİLMİŞ HİSSEDİYORUM" Aysun Aslan Uğur, "Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki? Bir olduğumuz bunca yılın ardından seni görmeden, sesini duymadan, yamacımda hissetmeden, birbirimizi eleştirmeden, dalga geçmeden, kavga edip barışmadan, birlikte kahkaha atmadan, nasıl olacak Özkan'ım?" dedi ve ekledi:
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"BUNDAN SONRASI SENSİZ BİR KARA DELİK" "Genç ruhlarımız birbirine olan sevgisini yitirmeden birlikte yaşlanacağız bu dünyada sanıyordum. Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Seni bu boyuttan uğurladık. Artık başka bir boyutta; hep olduğun gibi hiç bir varlığı incitmeden akacaksın."
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"Acımızı paylaşan, her derdimize deva olan yakın dostlarımıza, arkadaşlarımıza, telefon ve mesajlarını cevaplayacak güç bulamadığım tanıdık tanımadık tüm sevenlerine, dualarınıza sonsuz teşekkür ediyorum" diyen Aysun Uğur, "Uğurlar olsun, hep içimizde olacaksın canımın içi. Ardında bıraktıklarınla, tertemiz kalbinle hiç unutulmayacaksın. Sevenlerin hiç eksilmeyecek, sanatının ışığıyla daha çok kuşakları aydınlatacaksın. Nur içinde yat? Mekânın Cennet olsun Özkan'ım. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
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"TUTUNABİLECEK BİR ŞEYİM YOK ŞU ANDA" Aysun Aslan Uğur, eşi için AKM'de düzenlenen törende "Benim tutunabilecek bir şeyim yok şu anda. Özkan Uğur'umuz için sizden bir dakikalık saygı duruşu rica ediyorum" ifadelerini kullanmış ve ardından merhum sanatçı için saygı duruşunda bulunulmuştu.