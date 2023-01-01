'Birlikte Kahkaha Atmadan Nasıl Olacak Özkan'ım?'

"BUNDAN SONRASI SENSİZ BİR KARA DELİK" "Genç ruhlarımız birbirine olan sevgisini yitirmeden birlikte yaşlanacağız bu dünyada sanıyordum. Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Seni bu boyuttan uğurladık. Artık başka bir boyutta; hep olduğun gibi hiç bir varlığı incitmeden akacaksın."