KYK Burs/Kredi Ve Yurt Başvuruları İçin Geri Sayım

YKS başvurularının açıklanması ile şimdi de tercih süreci gündeme geldi. Ailelerinden uzaklardaki şehirlerde üniversite lisans ya da ön lisans eğitimi alma hayali kuran gençler, öncelikle barınma ihtiyacı için KYK'nın yurt başvurularını bekleyecek. Öte yandan karşılıksız KYK öğrenci bursu ve öğrenim kredisi başvurularına yönelik beklenti de oldukça yüksek olacak. KYK her sene ilk olarak yurt başvurularını almaya başlıyor. Üniversitelerde güz dönemi eğitimi başladıktan hemen sonrası ise burs/kredi başvurularını e-Devlet üzerinden alıyor. İşte, KYK başvuru sürecine dair detaylar...