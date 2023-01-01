Klimasız Serinlemenin 12 Basit Yolu

Yoğun ve nişastalı olduğu için pirinç soğuğu uzun süre muhafaza eder. Daha sonra bu çorabı vücudunuza kompres yaparak serinleyebilirsiniz. Serinlemek için kullanılan en ilginç yöntemlerden biri olan bu yöntemle akşamları rahat bir uyku çekebilirsiniz.