Dikkat! TDK Bazı Sözcüklerin Yazımını Değiştirdi
Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirdi
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Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirme kararı aldı. Yazımı değişen sözcükler ise büyük merak uyandırdı.
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Unvan (eski) / Ünvan (yeni)
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Çiğ börek (eski) / Çi börek (yeni)
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Doğubeyazıt (eski) / Doğubayazıt (yeni)
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Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (yeni)
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Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (yeni)
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Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (yeni)
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Yakan top (eski) / yakantop (yeni)
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Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)
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Kayyum (eski) / kayyım (yeni)
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Hasıraltı (eski) / Hasır altı (yeni)
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Akça armudu (eski) / Akçaarmut (yeni)
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Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (yeni)
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Akzambak (eski) / ak zambak (yeni)
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Yeşilbiber (eski) / Yeşil biber (yeni)
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Boy bos (eski) / Boy pos (yeni)
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Pilili (eski) / Pileli (yeni)
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Yürük (eski) / Yörük (yeni)