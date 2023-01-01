Dikkat! TDK Bazı Sözcüklerin Yazımını Değiştirdi

Türk Dil Kurumu bazı sözcüklerin yazımını değiştirme kararı aldı. Yazımı değişen sözcükler ise büyük merak uyandırdı.

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