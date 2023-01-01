Stok Araçlar Böyle Görüntülendi!
Pes dedirten manzaralar...
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Türkiye genelinde bayilerdeki sıfır araç sıkıntısı devam ederken, İstanbul'un çeşitli noktalarında stoklanan araçlar dikkat çekti. Eyüpsultan'da otoyol kenarında, Zeytinburnu'nda ise bir otoparkta stoklanan sıfır araçlar, dron ile görüntülendi.
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Türkiye genelinde yaşanan "sıfır araç" sıkıntısı giderek daha da vahim bir hal aldı.
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Vatandaşlar otomobil bayilerinden sıfır araç alamazken, İstanbul'un çeşitli noktalarında stoklanan sıfır araçlar ise dikkat çekti.
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Eyüpsultan Göktürk'te bir otoyol kenarında rent a car firmasına ait olduğu iddia edilen yüzlerce sıfır araç görenleri şaşkına çevirdi.
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İstanbul Havalimanı?na yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta otoyol kenarında çevrilen alana stoklanan otomobiller, dron kamerasına yansıdı.
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Görüntülerde aynı renk ve modellerden oluşan onlarca aracın yan yana dizildiği ve otoyol ile ormanlık alanın arasında bulunan etrafı çevrili çayırlık alanda stoklandığı görüldü.