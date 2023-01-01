Stok Araçlar Böyle Görüntülendi!

Görüntülerde aynı renk ve modellerden oluşan onlarca aracın yan yana dizildiği ve otoyol ile ormanlık alanın arasında bulunan etrafı çevrili çayırlık alanda stoklandığı görüldü.

Eyüpsultan Göktürk'te bir otoyol kenarında rent a car firmasına ait olduğu iddia edilen yüzlerce sıfır araç görenleri şaşkına çevirdi.

Türkiye genelinde yaşanan "sıfır araç" sıkıntısı giderek daha da vahim bir hal aldı.

Türkiye genelinde bayilerdeki sıfır araç sıkıntısı devam ederken, İstanbul'un çeşitli noktalarında stoklanan araçlar dikkat çekti. Eyüpsultan'da otoyol kenarında, Zeytinburnu'nda ise bir otoparkta stoklanan sıfır araçlar, dron ile görüntülendi.

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